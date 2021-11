Pass sanitaire : sept bibliothécaires sur dix constatent une baisse du nombre de leurs lecteurs

Comme dans tous les lieux accueillants du public, le pass sanitaire est obligatoire depuis août dernier pour entrer dans les bibliothèques. Mais selon une enquête menée par l’Association des bibliothécaires de France (ABF), publiée en octobre, 76,5% des professionnels constatent une baisse de la fréquentation dans les bibliothèques municipales depuis l’instauration du pass sanitaire. Bien plus, neuf sur dix estiment ne toujours pas avoir retrouvé l’affluence d’avant crise sanitaire. L’Association appelle de nouveau à manifester ce vendredi.

Selon l’enquête menée à la rentrée et publiée le 18 octobre par l’Association des bibliothécaires de France (ABF), qui rassemble 2.000 professionnels en France, 76,5% des bibliothécaires constatent une baisse de la fréquentation des bibliothèques et autres médiatèques en septembre 2021 par rapport à 2020 (alors, leur accès était seulement soumis au respect des gestes barrières). Un phénomène d’autant plus inquiétant pour les répondants à l'étude qui affirment par ailleurs, pour 90%, ne jamais avoir retrouvé la fréquentation d’avant la crise du Covid-19.

Pouvoir aller dans une surface de vente de livres sans pass mais pas dans une bibliothèque est une aberration

"La culture est fondamentale, la demande du pass amène à une fracture avec des personnes qui n'ont pas la possibilité de trouver tout ce dont elles ont besoin ailleurs pour une question de distance ou de finances. Pouvoir aller dans une surface de vente de livres sans pass mais pas dans une bibliothèque est une aberration", témoigne un bibliothécaire qui a répondu à l’enquête. Enfin, 90% des libraires s’opposent à l’extension du pass sanitaire au 12-18 ans, mis en place le 30 septembre dernier.

Dans un communiqué publié en juillet dernier, trois associations de bibliothécaires dont l’ABF dénonçaient déjà la mesure, la jugeant discriminante et rappelant que les bibliothèques municipales avaient pu rouvrir lors des confinements de l’hiver 2020 et du printemps 2021, car jugées essentielles. On peut lire dans le communiqué : "Ce pass induit, de fait, une notion de contrôle et de filtrage à l’entrée des services, en totale contradiction avec les valeurs fondamentales que nous défendons : un service public en accès libre, gratuit, ouvert à tous et toutes, sans discrimination et sans justification de l’usage qui en est fait."

Une mise en place difficile à l’entrée des bibliothèques

Au-delà du principe, beaucoup de bibliothécaires expriment la difficulté pratique de demander le pass sanitaire à chaque visiteur. "Il nous faut sans cesse nous interrompre dans les prêts et les échanges avec les usagers pour aller scanner des QR codes", témoigne ce bibliothécaire interrogé par l’ABF. D’autres se sentent mal à l’aise avec le principe même de contrôler des lecteurs : "nous perdons totalement le côté accueillant et chaleureux de l'endroit, nous sommes des flics qui contrôlons, même si c'est avec le sourire et avec bienveillance, notre positionnement change", de conclurent "on n'est pas la police".