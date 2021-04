Sept chiots abandonnés dans un fossé à Saint-André-de-Cubzac : "une honte" pour l'association Vénus

L'association Venus a récupéré ce mardi soir sept chiot âgés de seulement trois semaines retrouvés "lâchement abandonnés dans un fossé sur Saint-André-de-Cubzac" écrit l'association dans un communiqué. Ils ont pu être placés dans des familles d'accueil. Pour éviter ce type de problématiques, L'association appelle donc à faire stériliser ses animaux de compagnie.

Un des chiots récupérés dans un fossé de Saint-André-de-Cubzac par l'association Vénus - Association Vénus

Il y a aussi la grande mode d'abandonner les lapins maintenant

Laurent Blanchard-Talou, en charge de la communication pour l'association Vénus, explique à France Bleu Gironde que "ces abandons sont de plus récurrent et régulier que ce soit pour les chiens, les chiots et les chatons. Il y a aussi la grande mode d'abandonner les lapins en pleine rue maintenant. Depuis le début de l'année, on a déjà récupéré dix lapins dans des locaux poubelle, à un arrêt de tram ou en pleine rue. Les gens ont pris des lapins pendant le confinement pour satisfaire les envie des enfants et veulent maintenant s'en débarrasser."