Sept communes gardoises reconnues en état de catastrophe naturelle suite à des mouvements de terrain

L’état de catastrophe naturelle a été reconnu pour sept communes gardoises. Un arrêté a été publié ce mercredi au journal officiel. Il fait suite à des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Sont concernées les communes d'Orsan et Saint-Quentin-la-Poterie pour la période comprise entre le 1er avril 2022 au 30 septembre 2022. Et les communes d'Aigremont, de Congénies, de Langlade, Milhaud et de Saint-Geniès-de-Malgoirès pour la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022.

Les personnes sinistrées disposent d’un délai maximum de 30 jours à compter de la date de parution de cet arrêté au Journal Officiel pour faire leur déclaration auprès de leur(s) compagnie(s) d’assurances.