Sept Héraultais participent à la finale d'un grand tournoi de poker

Paul Mekhelian et Thomas Boisnard, deux héraultais avec leur billet pour la finale du Winamaw Poker Tour.

Un grand tournoi de poker commence ce lundi au Palais des Congrès à Paris : la finale du Winamax Poker Tour . 2.500 joueurs venus de toute la France y participent. Dont sept Héraultais de Pérols, Agde, Montpellier, Sauvian, Frontignan notamment. Le grand vainqueur sera sacré champion de France de poker et remportera 150.000 euros ce lundi 6 mars.

ⓘ Publicité

Les sept personnes de l'Hérault se sont qualifiées lors d'un tournoi organisé début janvier au Parc des expositions de Montpellier . Cette qualification leur permet de participer à la finale à Paris avec un billet d'entrée offert d'une valeur de 500 euros

Sept Héraultais sur 2.500 joueurs

Deux membres du club de poker de Montpellier y participent. D'abord le trésorier de l'association : Paul Mekhelian. "C'est un tournoi important. Si je n'avais pas gagné le droit d'entrée de ce tournoi, je n'y aurais jamais participer. Je n'aurais pas débourser 500 € pour y participer" se réjouit l'habitant de Pérols de 58 ans. Se voit-il repartir victorieux ? "J'ai réservé l'hôtel jusque lundi" plaisante Paul Mekhelian. "Et puis, dans le poker, il y a encore une petite partie de chance. Si celle-ci est vraiment avec moi, elle pourrait m'aider à aller le plus loin possible. Mais bon, je reste réaliste. Je n'imagine pas terminer en tête."

Tout comme lui, Thomas Boisnard ne part pas trop confiant. "Il n'y a pas tant d'espoir. Après j'y avais étape après étape. Déjà je suis fier d'être arrivé jusque là parce que ça fait trois ans que je m'intéresse et que je travaille sur le jeu. C'est beaucoup d'excitation, de fierté et puis de se rendre compte de la chance que j'ai. J'y vais surtout pour passer un bon moment" raconte l'homme de 35 ans, habitant d'Olmet-et-Villecun, à côté de Lodève.

Le club de poker de Montpellie r organisera lui aussi un tournoi pour fêter ses 15 ans. Ce sera au Pasino de la Grande-Motte fin mai.

loading

loading