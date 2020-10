Sept joueurs du Tours Volley Ball touchés par le Covid-19, le match de samedi face à Sète est reporté

Les tests pratiqués ce lundi sur l'ensemble de l'équipe viennent de rendre leur verdict. Sept joueurs ont été déclarés positifs au Covid-19. Les craintes du groupe étaient donc fondées après l’apparition des premiers symptômes sur certains joueurs lors du match de samedi dernier à Poitiers.

Pas de fièvre ni de gêne respiratoire chez les joueurs touchés, mais une grande fatigue et des pertes de goût et d'odorat.

D'autres tests seront réalisés d'ici la fin de la semaine. Mais d'ors et déjà, la réception de Sète prévue à Grenon ce samedi est reportée.

Faut-il faire une pause dans le championnat ?

D'autres équipes sont touchées. Pascal Foussard, le directeur général du TVB estime qu'il serait "sage de geler le championnat durant peut-être un mois car la situation sanitaire se dégrade et il est de plus en plus difficile de faire du sport de haut-niveau dans ces conditions".