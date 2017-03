Séquence dédicaces et selfies pour les 50 ans de l'AS Nancy Lorraine

Après un match record de 50 heures au stade Picot le week-end dernier, l'AS Nancy Lorraine continue de fêter ses 50 ans. Inauguration ce mercredi 29 mars d'une boutique et d'un musée éphémères au centre commercial Saint-Sébastien à Nancy, en présence des joueurs et d'anciens du club de football.

Ils sont venus, vêtus de leurs t-shirts rouges et blancs, leurs drapeaux, casquettes et écharpes. Des centaines de supporters ont répondu à l'invitation de l'AS Nancy Lorraine qui organisait ce mercredi au centre commercial Saint-Sébastien de Nancy un nouvel événement pour marquer les 50 ans du club : l'inauguration d'une expo photo, d'une boutique et d'un musée éphémère rassemblant les différents maillots de l'ASNL.

Des anciens joueurs comme Paul Fischer et Mehdi Meniri (à gauche) ont pris la parole © Radio France - Isabelle Baudriller

Des anciens joueurs comme Gennaro Bracigliano, Mehdi Meniri, Paul Fischer et des joueurs actuels comme Vincent Muratori, Youssouf Hadji et Michaël Chrétien ont volontiers échangé avec leurs fans, pris la pose pour un selfie et accordé une dédicace.

Nathalie a transmis le virus de l'ASNL à Dédi, son fils © Radio France - Isabelle Baudriller

Une sorte de parenthèse heureuse dans un contexte délicat pour l'équipe. Actuelle 18è de Ligue 1, elle doit trouver le déclic pour le sprint final. Les supporters veulent croire au maintien. "C'est sûr, ce sera compliqué avec les matchs à venir mais je serai fier d'eux, quoiqu'il arrive", assure Emilien, 21 ans et supporter de l'ASNL depuis l'âge de... 3 ans ! "On reste en Ligue 1, on se maintient, il n'y a pas de problème !" renchérit Méliza.

En tant que supporters, on se doit de les soutenir et non de les siffler !"- Méliza

Jacques Rousselot, lui aussi, s'est prêté au jeu de la dédicace © Radio France - Isabelle Baudriller

Le président du club, Jacques Rousselot, n'a pas boudé son plaisir. "C'est ça la ferveur de l'ASNL, le bien-vivre ensemble".

Ca me fait chaud au coeur même si on a connu des moments compliqués et on en connaît encore" - Jacques Rousselot

Souvenirs souvenirs au musée éphémère © Radio France - Isabelle Baudriller

L'exposition, le musée et la boutique de l'ASNL sont en place jusqu'au 24 juin au centre commercial Saint-Sébastien de Nancy.