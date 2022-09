Séquence émotion à Aéroscopia : les vestiges d'un avion remis à la descendante du pilote mort dans le crash

Catherine Witte et deux des bénévoles d'Aérocherche. Devant eux, la maquette et les vestiges du Heinkel 162.

Une vingtaine de passionnés de l'aéronautique ont rencontré ce samedi la descendante d'un pilote de l'armée de l'air française mort dans le crash de son avion en 1948. Après deux intenses années de recherches, ils lui ont remis les restes de l'appareil lors d'une cérémonie au musée Aéroscopia de Blagnac (31). L'enfant n'avait que 1 an quand elle a perdu son père, elle en a aujourd'hui 76.

Georges Schlienger pilotait un Heinkel 162

Elle s'appelle Catherine Witte. Devant la maquette miniature de l'avion que pilotait son père Georges Schlienger au moment de sa mort, la septuagénaire ne cache pas son émotion.

Je m'imagine tout de suite mon papa dedans, ça m'émeut beaucoup - Catherine Witte

Maquette du Heinkel 162 remis à Catherine Witte. © Radio France - Pascale Danyel

A côté de la maquette, une caisse remplie de minuscules bouts de ferraille, vestiges de l'avion retrouvés par les bénévoles d'Aérocherche dans une clairière, à une vingtaine de centimètres sous terre. Le 23 juillet 1948 l'appareil décolle de la base de Mont-de-Marsan dans les Landes, problème technique il se crashe peu de temps après.

Quand je vois ces petits bouts qui appartiennent à l'avion que mon père pilotait quand il s'est écrasé, je me demande comment les bénévoles ont fait

Dans le rôle de l'expert qui authentifie l'appareil : Philippe Couderchon, bénévole, sûr de lui, au Bourget il a restauré un modèle similaire, un Heinkel 162

C'est le premier jet de chasse mono-réacteur monoplace à siège éjectable au monde et j'ai l'impression que son papa c'est le premier pilote français à être tué aux commandes d'un avion à réaction - Philippe Couderchon

Le but de la démarche c'est de faire revivre un avion oublié et ses navigants résume Gilles Collaveri, fondateur et président de l'association Aérocherche.

D'ici quelques mois Aéroscopia consacrera une exposition entière au père de Catherine Witte.