Sera-t-il possible de se baigner à moins de 10 euros dans les piscines de Valence cet été ?

Avec la fermeture de la piscine de Bourg-lès-Valence, pour travaux jusqu'en 2025, il sera compliqué de se baigner cet été autour de Valence. La piscine Jean Pommier du Polygone ne sera ouverte que le matin : elle est couverte et il fait trop chaud l'après-midi pour accueillir des nageurs.

Une différence de 8 euros entre Jean Pommier et Aqualudique

Reste pour les habitants le centre Aqualudique de l'Epervière, en délégation de service public. Cela signifie que c'est un gestionnaire privé qui l'exploite, alors les tarifs sont plus élevés qu'une piscine publique. Comptez environ 10 euros pour un adulte si vous habitez l'agglomération, contre environ 2 euros pour la piscine Jean Pommier.

Ce différentiel de tarif est un problème pour Jimmy Levacher, élu d'opposition LFI à Valence : "Avec la baisse du pouvoir d'achat, il y a de plus en plus de personnes qui ne peuvent pas partir en vacances. Il fait de plus en plus chaud et on aura une piscine surpeuplée, à des tarifs trois fois plus chers. Ca veut dire que beaucoup de personnes ne pourront pas y aller !", dénonce-t-il.

Des travaux nécessaires, des tarifs votés

L'agglomération justifie les travaux nécessaires à la piscine de Bourg-lès-Valence et anticipés, pour qu'elle puisse rouvrir véritablement en 2025. Les tarifs du centre Aqualudique ne sont pas étonnants pour Adem Benchelloug, vice-président en charge des sports à l'agglomération : "On y fait des jeux d'eau, d'autres activités que se baigner. Malheureusement, c'est la tarification qui a été faite. Quand on prend des équipement de taille comparable, les tarifs de l'Epervière ne sont pas différents d'ailleurs en France."

L'élu veut par ailleurs rassurer : "Les piscines de l'agglomération ne seront pas prises d'assaut", car celles de Portes-lès-Valence, Chabeuil, Bourg-de-Péage et Romans-sur-Isère restent ouvertes en journée pendant tout l'été.