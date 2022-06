Pro D2 : "On sera toujours là", les supporters du Stade Montois seront au rendez-vous pour l'access match

"Quand on perd, on ne va pas dire que le dimanche d'après on ne vient pas. On est supporter", lance Guy, supporters du Stade Montois. Ce dimanche 12 juin 2022, les Jaune et Noir affrontent l'USAP de Perpignan pour l'access match. C'est-à-dire, le match qui peut permettre aux Montois de monter en Top 14 pour la saison prochaine.

Et malgré le match difficile en finale de Pro D2 face à Bayonne dimanche 5 juin, les supporters fidèles seront au rendez-vous. Ce jeudi, ils étaient devant le stade Boniface à l'ouverture de la billetterie, à 10 heures. "Ce n'est pas au moment où ils vont pas bien qu'on va les laisser tomber", explique Corine. Et de poursuivre : "De toute façon, je ne suis pas sûre qu'ils aient leur place en Top 14."

On aura plaisir à les voir que ce soit en Top 14 ou Pro D2

Dans la file d'attente, il y a aussi Lilian venu habillé du polo officiel de l'équipe montoise. "Il va falloir être présent, les supporters, on sera là." Geoffrey, à coté, n'en pense pas moins. "Quand tu aimes une équipe de toute façon tu vas au bout même si ça va être très compliqué. Il y a un niveau entre la Pro D2 et le Top 14. Mais on va y croire." Une chose est sûre : "On aura plaisir à les voir que ce soit en Top 14 ou Pro D2", conclut Hubert, un autre supporter montois avant de prendre son billet pour dimanche.

L'access match Stade Montois Rugby - USAP est à suivre en direct dimanche 5 juin sur France Bleu Gascogne. Il reste encore des places dans le Stade Boniface. Réservation en ligne ou sur la place à la billetterie du stade.