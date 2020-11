Serge Barbet, directeur du CLEMI : "Expliquer internet aux enfants, c’est un enjeu de citoyenneté majeur"

Depuis 1983, le Centre pour l’éducation aux médias et à l’information (CLEMI) accompagne les enseignants du premier et second degré en leur apportant, tout au long de l'année, formations et ressources pédagogiques pour apporter une culture médiatique à leurs élèves.

A l’origine de la création du CLEMI, des universitaires, des enseignants et des journalistes, tous intéressés par la place que doit prendre l’analyse des médias à l’école. Une question encore plus prégnante avec la révolution numérique amorcée lors des deux dernières décennies. Facebook, Twitter ou Youtube : la multiplication des plateformes et réseaux sociaux ainsi que leur influence dans le débat public ont bouleversé les façons de s’informer.

Cette mutation a donc nécessité un fort besoin d’accompagnement des enseignants pour qu’ils puissent aborder plus sereinement de telles questions auprès de leurs élèves. Les actions peuvent consister en une mise à disposition de ressources pédagogiques mais elles peuvent prendre la forme d’un accompagnement en classe par un formateur du CLEMI. Un travail encore plus nécessaire depuis la loi du 8 juillet 2013 pour la refondation de l’Ecole de la république qui inscrit l’éducation aux médias et à l’information au rang des compétences et des connaissances obligatoires à acquérir dans le cursus de l’élève.