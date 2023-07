Serge Vieira, chef cuisinier et Bocuse d'or 2005 installé dans le Cantal est mort

Élevé dans une famille de cinq enfants par des parents d'origine portugaise, Serge Vieira se lance dans la cuisine via l'apprentissage et obtient un CAP et un BEP avant de rejoindre plusieurs tables de renom : Bernard Andrieux à Clermont-Ferrand, le "Château de Marçay" à Chinon ou encore "L’Espérance" de Marc Meneau à Saint-Père-sous-Vézelay où il reste trois trois années. Avec sa compagne Marie-Aude, ils vont alors travailler aux côtés de Régis Marcon à Saint Bonnet-le-Froid. Ils y resteront trois ans au cours desquels Serge Vieira prépare et remporte en 2005 le concours du Bocuse d'Or, plus haute récompense de la cuisine. Il a alors 27 ans et accumule les expériences internationales que lui ouvrent son titre.

A 26 ans, Serge Vieira remportait le Bocuse d'or, concours de cuisine international, à Lyon en janvier 2005. © AFP - Fred Dufour

En 2009, Marie-Aude et Serge Vieira décident de s'installer et d'ouvrir leur établissement, ils choisissent alors la Cantal et la ville thermale de Chaudes-Aigues. Ils investissent le château du Coffour avec l'aide de la municipalité et créé leur restaurant ainsi que des chambres d'hôtes. Promoteur des produits locaux et des agriculteurs de son territoire, le chef cuisinier décroche sa première étoile Michelin dès 2010 et enchaîne avec la deuxième en 2012. Serge Vieira ne s'arrête pas là puisqu'il ouvre un deuxième établissement "Sodade", un hôtel quatre étoiles doublé d'un restaurant bistronomique, à Chaudes-Aigues en avril 2019. Serge Vieira avait deux enfants.

