Sergines : un automobiliste contrôlé à près de 200 km/h sur la départementale

Sergines, France

Près de 100 km/h de plus que la vitesse autorisée : un Icaunais de 46 ans a été arrêté ce samedi matin pour un excès de vitesse très important. Il roulait à plus de 180 km/h au lieu des 80 habituels sur une départementale, en l’occurrence la RD 976, à hauteur de Sergines. Manque de chance, la gendarmerie était sur place, justement pour un contrôle routier. La vitesse enregistrée était 192 km/h, finalement ramenée à 182.

Permis retiré et voiture à la fourrière

Son permis lui a été immédiatement retiré. Quant à sa voiture, une Audi A3, elle est désormais à la fourrière.

La gendarmerie appelle à la prudence, surtout ce week-end

Une conduite très dangereuse, notamment avec les conditions météo actuelles. La chaussée est glissante et quelques arbres sont même tombés sur les routes à cause du vent et des fortes pluies. La gendarmerie appelle donc à la plus grande prudence si vous prenez la route.