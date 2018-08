Saint-Léger-la-Montagne, France

C'est karim Guerbaa qui sert de guide... C'est un "aranéologue" une personne qui s'intéresse aux araignées et il en a fait une passion. Une passion qu'il fait partager aux visiteurs dans les Monts d'Ambazac. En préambule à la balade en pleine nature il explique que les araignées ne sont pas des insectes, qu'il en existe une multitude d'espèces et surtout qu'elles ne sucent pas le sang contrairement aux moustiques.

Une visite qui peut aider à ne plus avoir peur des araignées

Evelyne, une visiteuse n'est pas totalement rassurée "J'ai un peu la phobie et je ne sais pas si ces deux heures de découverte suffiront à vaincre ma phobie". Pourtant elle a souhaité venir pour apprendre des choses mais surtout pour profiter de la nature. Il y a aussi cette famille en vacances en Haute-Vienne et qui vient du Pas-de-Calais. Le papa Nicolas : "J'ai trois filles et elles ont peur des araignées donc je me suis dis qu'en venant ici ça permettrait de démystifier cette peur de l'animal" . Et Karim l'aranéologue confirme " On a peur des araignées parce qu'on ne les connait pas" et c'est pour ça qu'il prend du temps pour expliquer comment ces petites bébêtes à 8 pattes vivent et tissent leurs toiles.

La quête a commencé : les araignées se nichent partout © Radio France - Françoise Ravanne

Place à l'observation des araignées

C'est avec du matériel très précis que les visiteurs partent avec leur guide à la quête des araignées. Il y a des loupes, un parapluie japonais, un vaporisateur, un tube en plastique et même un diapason, non pas parce que l'araignée est musicienne mais parce qu'en entendant les vibrations sur la toile elle s'imagine que c'est une proie et elle sort de sa cachette. Et forcément c'est beaucoup plus facile de l'observer. Cette balade a été riche en enseignements pour les visiteurs qui se sont finalement laissés apprivoiser par les araignées.

D'autres balades sont programmées cet été notamment pour découvrir des papillons ou encore des libellules.