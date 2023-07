Série de reportages : Pompiers en Corse

Pour intervenir rapidement en montagne et en milieu périlleux, les pompiers utilisent un hélicoptère

Au total, ce sont 16 ou 17 000 interventions chaque année en Haute Corse, le chiffre est similaire pour la Corse du Sud. Des interventions assurées par le personnel des 20 centres de secours du département, et qui ne concernent pas uniquement de la gestion d'incendie et de feux de forêt, très médiatisés sur la saison estivale. En plus de ces mégafeux à maîtriser, les pompiers consacrent en réalité 80% de leur activité au secours à la personne. Sur terre, en mer ou en montagne, 5 reportages à découvrir....

ⓘ Publicité

Episode 1 : "Allo, les pompiers, je vous écoute"

loading

Episode 2 : Secourir en milieu périlleux, un coureur tombé en pleine montagne

loading

Il faut tout un équipement pour intervenir en montagne. © Radio France - Ségo Raffaitin

Les pompiers font du repérage sur le lieu où ils s'apprêtent à intervenir, alors qu'un coureur s'est gravement blessé en montagne. © Radio France - Ségo Raffaitin

Pour intervenir rapidement en montagne et en milieu périlleux, les pompiers utilisent un hélicoptère © Radio France - Ségo Raffaitin

Episode 3 : Un œil sur la mer

loading

Ils font partie du paysage, sur nos plages en été, soignent les piqures de méduses et les petits bobos : les sauveteurs des postes de secours s'entrainent tous les matins, pour être prêts à agir en cas de noyade. Au total en Haute Corse, 15 postes surveillent 17 plages.

Sur la plage de Miomo, Lelia Villa et Christophe Ansart surveillent les baigneurs. © Radio France - Ségo Raffaitin

Episode 4 : avant les feux

La Haute Corse a connu plusieurs départs de feux fin mars / début avril, dans une période de coups de vents sur une végétation réactive mais les épisodes de pluies et d'orage qui ont suivi ont retardé le début de la saison estivale, au sens du service incendie. Mais les pompiers restent sur leurs gardes et d'attendent à une saison à rallonge. L'année passée, 1722 hectares ont brûlé en Haute Corse, c'est moins que lors du pic de 2017.

loading

L'un des deux drones dont dispose cette année la Corse pour mieux observer les feux, les potentiels points chauds. © Radio France - Ségo Raffaitin

Le matériel est prêt pour la saison estivale. © Radio France - Ségo Raffaitin

Avec un blindage de 4 cm d'épaisseur, cet engin peut pénétrer à l'intérieur des feux. © Radio France - Ségo Raffaitin

Episode 5 : les moyens aériens

Les moyens sont prêts : équipes de surveillance, camions, hélicoptères. La Corse héberge deux des 10 hélicoptères bombardiers d'eau du territoire national, un basé à Corte, l'autre à Ajaccio.

loading