Série noire sur les routes de Gironde, sept personnes sont mortes en une semaine

Sur la période du 23 au 30 avril, sept personnes sont mortes sur les routes de Gironde et quatre d'entre-elles étaient sur un deux-roues. La gendarmerie annonce qu'elle va faire de la prévention et renforcer les contrôles dans les prochains jours.

C'est une véritable série noire qui vient de toucher les routes de Gironde. Entre le 23 et 30 avril, sept personnes sont mortes, soit une par jour, ce qui porte le nombre de morts à 20 depuis le début de l'année 2021. Sur ce laps de temps très court, quatre d'entre-elles étaient en deux-roues, deux en voiture et enfin un piéton. L'an dernier, à la même époque, 19 personnes étaient mortes sur les routes du département.

Les facteurs sont multiples mais "la vitesse est toujours le principal et dans 50% de ces accidents et même en général : c'est la vitesse qui tue", tient à rappeler Delphine Balsa, directrice de cabinet de la préfète en charge de la sécurité. Le commandant Alexandre Tamet, de l’Escadron départemental de sécurité routière de la Gironde (EDSR), ajoute que les "beaux jours poussent de nombreuses personnes à refaire de la moto, certains novices et d'autres qui ont peut-être un peu perdu la main". Selon lui, il y a plus de deux-roues sur les routes à cause de ces deux phénomènes.

Prévention et contrôles en vue

Les températures printanières ont donc visiblement donné l'envie à de nombreux Girondins d'enfourcher leur bécane et d'aller sillonner le département. À noter que ces accidents n'ont pas eu lieu sur des axes qui mènent au littoral Atlantique mais plutôt dans les terres, "dans ces longues lignes droites qui peuvent donner envier d'accélérer", souligne Delphine Balsa. Le commandant Tamet relève qu'ils ont eu lieu "dans le Libournais, le sud-Gironde, le Blayais ou encore en plein Médoc".

Ce dernier prévient que l'EDSR va accentuer ses opérations de prévention et se "rendre plus visible sur les routes pour dissuader" dans les prochains jours et surtout les week-ends à venir. Les gendarmes prévoient donc de faire de la prévention mais aussi de verbaliser pour faire passer le message.