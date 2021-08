Séries Mania : Laëtitia récompensée par le prix Vidocq

_La Garçonne, Le Mensonge, HP_I ou encore La Promesse n'ont pas fait le poids face à Laetitia. La mini série de six épisodes a reçu par le prix Vidocq. Depuis trois ans, pendant le festival Séries Mania, un jury de policiers et gendarmes récompense la meilleure série policière de 2021.

Une série bouleversante

Laetitia est inspirée de l'affaire de Laetitia Perrais, une jeune fille de 18 ans enlevée et assassinée en janvier 2011 près de Pornic. Le jury, présidé par le général et ancien directeur général de la gendarmerie nationale, Denis Favier, a été touché par la justesse du jeu des acteurs, l'émotion dans l'écriture et la mise en scène de la série. " On a été très impressionnés par l'émotion qui se dégageait de la série Laetitia, explique le général Favier. _Cette œuvre cinématographique porte un vrai messag_e."

Un jury composé de force de l'ordre

Le prix Vidocq, du nom d'un brigand devenuchef de la brigade de sûreté de la préfecture de police de Paris, rapproche le monde du cinéma à celui de l'ordre public. Chaque année, depuis trois ans, un jury essentiellement composé de policiers et de gendarmes vote pour la meilleure série policière française de l'année.

La commissaire de police et directrice adjointe de la police aux frontières de la zone Nord, Alice Gastellu-Etchegorry, est l'une des huit membres du jury, " La série rend hommage à Laetitia. Les faits sont dramatiques mais ils sont relatés avec une justesse émouvante. Je pense que c'est ce qui a fait la différence".

L'importance des séries policières

L'acteur, réalisateur et ancien policier, Olivier Marchal était l'invité d'honneur. Il a remis le prix Vidocq, une canne, à Marie Collomb, l'actrice qui a incarnée le rôle de Laetitia. Durant son discours, il a salué le travail des forces de l'ordre, "ce sont de vrais héros pour moi". "On a besoin de modèle, quand j'étais gamin j'étais fasciné par les polars. Le polar nous permet de traiter du malaise de notre société. Le polar, c'est un genre dont je ne peux pas me passer", a-t-il ajouté.

J'avais une grosse responsabilité sur les épaules - Marie Collomb

La jeune actrice Marie Collomb joue avec précision et émotion. Pourtant, avant d'être retenue pour le rôle de Laetitia, elle ne connaissait pas la tragique histoire de Laeticia Perrais et appréhendait d'incarner son rôle. La jeune femme ne voulait pas tomber dans le voyeurisme : "J'avais une grosse responsabilité sur les épaules. C'était une expérience incroyable et un tournage fort en émotion".