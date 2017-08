A Sermamagny, des parents montent une association pour leur fille handicapée

A Sermamagny, deux jeunes parents tentent de monter leur propre association. Le but : financer des opérations nécessaires au bien-être de leur fille polyhandicapée, Adelia. En attendant, ils ont déjà lancé une cagnotte sur internet.

Pour améliorer le quotidien de leur fille handicapée, deux parents ont décidé de récolter des fonds grâce à une association. Déjà, une page Facebook raconte l'histoire de cette petite fille de deux ans : "Tous pour Adelia". A deux ans, Adelia n'arrive pratiquement pas à bouger les bras et les jambes, ni à tenir sa tête. C'est Bruno, son papa, qui l'a retrouvée quand elle a fait son malaise à l'âge de trois mois : "Elle a des séquelles neurologiques qui l'empêche de marcher à quatre pattes, de parler, de faire beaucoup de choses que sa sœur jumelle est en train de faire."

"L'association, c'est aussi pour parler un peu plus des maladies rares" - Charlène, maman d'Adelia

Adelia et Elyna sont jumelles. Et toutes les deux ont une maladie très rares de la peau. Un problème dermatologique qui provoque des plaques rouges sur le corps. Tous les jours, la famille doit subir les regards et les remarques sur ses jumelles : "L'association, c'est aussi pour ça qu'on la monte. Pour essayer de parler un peu plus des maladies rares. Aujourd'hui encore, tous ces enfants handicapés, ou porteurs d'une maladie inconnue du grand public sont marginalisés, voire jugés."

Adelia et sa jumelle Elyna sont nées avec un problème de peau, un cas unique en France pour des jumelles - Charlène, maman des jumelles Copier

Charlène, la maman, a décidé de quitter son emploi d'aide à domicile pour devenir femme au foyer. Tous les jours, elle s'occupe de ses quatre enfants. Mais c'est le planning de sa cadette, Adelia, qui lui prend le plus de temps : "Comme tout parent d'enfant handicapé, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé des méthodes sur internet, qui lui permettrait de faire des progrès dans ses mouvements".

"Si chaque internaute pouvait donner rien qu'un euro..." - Charlène, maman d'Adelia

La famille au grand complet : Thiago, son papa Bruno, Adelia et sa soeur jumelle Elyna, Melyna et leur maman Charlène - Charlène Da Cruz Baptista

Pour ses 3 ans, Adelia a besoin d'une opération à Barcelone. Mais ça coute très cher, 5000 euros. Alors sa maman a raconté l'histoire d'Adelia sur une page Facebook : Tous pour Adelia. Elle compte sur la solidarité des internautes :"Pour nous, toute cette solidarité, c'est énorme. Chaque euros compte. Parfois, on remarque qu'il y a plus de 5000 personnes qui ont vu nos publications. Si tous ces internautes donnaient simplement un euro, l'opération d'Adelia serait déjà financée."

Elle permettrait à Adelia de faire des progrès dans ses mouvements. Il reste un dernier papier à signer en préfecture pour que l'association soit officielle. En attendant les parents d'Adelia ont plein de projets : un tournoi de foot destiné à récolter des fonds, des teeshirts et un loto.