Serveurs ou coachs privés de travail : quand l'épidémie oblige des Creusois à changer de métier

Depuis un an, l'épidémie de coronavirus oblige certains Creusois à se reconvertir. Tous ceux dont l'activité est au point mort dans la culture, le sport ou la restauration doivent jongler entre le chômage et les petits boulots, en espérant que ce déconfinement sera le dernier.

L'épidémie a convaincu certains Français de changer de vie, de choisir un travail plus manuel par exemple. Mais depuis un an il y a aussi des reconversions forcées : celles des saisonniers, précaires et habitués des contrats courts, en intérim ou en CDD. Cela fait maintenant un an qu'ils doivent composer entre chômage et débrouille.

J'avais vraiment besoin de bosser

Planter des tomates, repiquer des salades, semer les choux : pendant trois mois c'était le nouveau quotidien de Chloé Marcillaud, 29 ans. Elle travaille depuis février chez une horticultrice de Saint-Priest-la-Feuille. Pourtant, initialement, elle est coach sportive, mais son auto-entreprise lancée il y a un an est au point mort "J'ai touché des aides pendant quelques mois, mais après je n'y avais plus droit. Soit on continue à espérer qu'il y ait une fin à tout ça, soit on se réoriente complètement, soit on trouve un petit boulot comme moi. Ça fait du bien de travailler, de pas être toujours en train d'attendre, j'avais vraiment besoin de bosser !"

De serveuse à vendeuse de légumes

Elle vient tout juste de finir son contrat et s'apprête, grâce aux annonces du déconfinement, à reprendre ses cours de sport le 19 mai via l'association Samadhi. Marga, 23 ans, était serveuse saisonnière. Désormais, elle vend des fruits et légumes au marché : "Je travaille quatre fois par mois, uniquement le samedi. Je touche environ 220 euros, ce qui m'aide à peine à payer le loyer."

Marga est donc obligée de taper dans ses économies. C'est la même chose pour Corentin, 23 ans, même s'il a le droit au chômage. Il faisait des saisons comme barman sur la Côte d'Azur : "La dernière fois que j'ai travaillé, officiellement c'était l'été dernier. Depuis je me débrouille, je fais des trucs à droite à gauche. J'ai envie de dire aux paysans : "On est là les gars, on a des bras, on a la motivation, y a pas de problème" (rires)".

Ces trois jeunes ne sont pas un cas isolé, explique Marga : "J'ai pas mal d'amis en pleine reconversion. Plusieurs se tournent vers l'Education nationale, comme surveillant par exemple. On est tous là à chercher des petits boulots à droite à gauche. On a du mal à se dire qu'on va avoir un avenir professionnel tout fait... C'est quoi notre futur ? On essaye de trouver ce qu'on peut, là où il y a du travail."

