Servez le vin doux naturel de Rasteau sur vos tables de fêtes

Pour changer du champagne au dessert et donner la priorité au local, pensez au Rasteau, un vin doux naturel unique en Vaucluse. Une vingtaine de parcelles seulement fournissent le raisin grenache nécessaire pour produire 500 hectolitres par an à Rasteau. Il n'y a que deux vins doux naturels en Côtes du Rhône, tous les deux produits en Vaucluse : à Rasteau et Beaumes-de-Venise. Le vin doux naturel de Rasteau bénéficie d'une AOC (appellation d'origine contrôlée) et d'une AOP (appellation d'origine protégée). Traditionnellement proposé à l'apéritif, le vin doux naturel de Rasteau accompagne aussi les desserts et le chocolat.

Davantage d'alcool pour garder le sucre au dessert

Patrick Paolucci, le maitre de chais de la cave de Rasteau, explique que pendant la fabrication du vin doux naturel de Rasteau, "on va muter le mout lorsqu'on atteint un certain taux de sucre. On rajoute entre 8 et 10% d'alcool pour bloquer la fermentation et préserver le goût sucré. Le vin doux naturel de Rasteau est davantage alcoolisé qu'un vin rouge traditionnel mais il peut se garder très longtemps."

À boire avec des gâteaux ou du chocolat

Le maître de chais confie qu'il a savouré une bouteille quasiment centenaire : "Le Rasteau a longtemps été mis sur les tables pour l'apéritif mais la mode a changé. C'est devenu un vin de dessert". Le rosé doux naturel de Rasteau accompagne parfaitement les gâteaux à base de miel ou d'amandes. Le rouge doux naturel de Rasteau se marie "merveilleusement" avec les gâteaux aux fruits rouges, à la cerise ou les chocolats.

Parcelles de grenache d'un demi-siècle

Le maître de chais de la cave de Rasteau explique que le vin doux naturel est "moins à la mode car il contient du sucre et de l'alcool". Patrick Paolucci défend pourtant les grappes de grenache sélectionnées sur une vingtaine de parcelles seulement : "Aujourd'hui, ça représente entre 1 et % de la production de Rasteau, soit près de 500 hectolitres. Il y a 50 ans, un tiers de la production de Rasteau était du vin doux naturel. Ce sont des grenaches de plus de 50 ans. On flirte avec les 16 degrés naturellement."

Coup de foudre en plein cœur de la cave

L'alchimie du vin doux naturel se produit en ajoutant de l'alcool pour stopper la fermentation. La transformation a lieu dans quatre immenses tonneaux dressés dans la cave de Rasteau. "On appelle ça des foudres" explique Patrick Paolucci.

La main du maître de chais caresse le bois "venu de Russie. Les planches de 10 cm d'épaisseur ont été assemblées à Rasteau dans les années 60. C'est unique dans la région. Les foudres contiennent 372 hectolitres. Ils mesurent plus de six mètres de haut".

Comptez de 8 à 15 euros la bouteille de ce vin doux naturel de Rasteau.

La cave de rasteau (Vaucluse) © Radio France - Philippe Paupert

Foudre de vin doux naturel dans la cave de Rasteau (Vaucluse) © Radio France - Philippe Paupert

Foudres de vin doux naturel dans la cave de Rasteau (Vaucluse) © Radio France - Philippe Paupert