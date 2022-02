Service National Universel : 47 jeunes volontaires sont arrivés à Vesoul

Ce n'est pas le remplacement du service militaire qu'ont connu les anciens, 47 jeunes de 15 à 17 ans sont depuis dimanche et jusqu'au 25 février au lycée Belin de Vesoul pour un séjour SNU.

Le SNU c'est le service national universel. Les grosses différences avec le service militaire c'est que tous ces jeunes sont volontaires, il y a des filles comme des garçons. Ils n'apprennent pas le maniement des armes, mais plus des valeurs telles que la citoyenneté ou la cohésion sociale.

Pour certains c'est la première fois qu'ils découchent hors du foyer familial, un peu comme un rite initiatique dans la vie d'adulte avec en plus l'apprentissage de valeurs. Arrivés dimanche, ils vont suivre de nombreuses activités jusqu'au 25 février.

3ème séjour SNU, Service National Universel, au lycée Belin de VesoulGauche à droite : Camille, Karine Davot Noir (cheffe de centre SNU), Christopher © Radio France - Jean-François Fernandez

Un programme chargé

Pour chaque séjour, il y a des modules obligatoires, et puis chaque séjour a sa propre identité avec des activités spécifiques. En plus du vivre ensemble et de la citoyenneté, le séjour SNU de Vesoul propose aux jeunes volontaires une thématique autour du cirque. Karine Davot-Noir, qui est la cheffe de centre SNU à Vesoul explique: "On essaie de travailler sur des notions beaucoup plus culturelles ou sportives avec des ateliers sportifs pour la cohésion, l'art du cirque, puisqu'on va travailler avec une troupe de cirque implantée sur Vesoul et avec, à la fin, une cérémonie de clôture où les jeunes vont présenter un spectacle".

Jusqu'à présent, les deux premiers séjours ont été organisés en juin, au moment des vacances scolaires, cette année c'est le premier séjour SNU qui se déroule pendant l'année scolaire. "On a des ateliers d'aide aux devoirs parce que les jeunes reprennent l'école derrière. Puis, des moments plus calmes, on va dire sur ce séjour. C'est vrai que c'est dense, mais on essaie aussi de faire respecter un rythme aux jeunes".

En fin de séjour, les 47 volontaires vont passer un moment à la neige au Ballon d'Alsace avec au programme notamment une initiation aux raquettes dans la neige, et une descente aux flambeaux de nuit en raquettes.

Vesoul était un des 13 sites d'expérimentation au lancement du SNU, les jeunes de Franche-Comté suivent leur séjour à Macon, et réciproquement les Bourguignons viennent en Franche-Comté.

3ème séjour SNU, Service National Universel, au lycée Belin de VesoulLever des couleurs dans la cour du lycée Belin © Radio France - Jean-François Fernandez

Certains jeunes envisagent une carrière miliaire

Camille a 15 ans, elle est en seconde à Nevers, elle souhaite devenir médecin militaire :

"En fait, je me suis dit que ça pouvait être une expérience qui serait humainement et socialement très intéressante et que ça pouvait m'apporter que du positif pour découvrir de nouvelles choses. Comme je souhaite être médecin militaire plus tard, je me suis dit que ça pouvait m'orienter plus ou moins vers d'autres voies si jamais ce n'est pas possible. Ça peut peut-être m'aider d'un point de vue sociabilité, à aller plus vers les gens. Un peu plus de rigueur pour canaliser un peu l'énergie".

Christopher 15 ans, seconde BAC pro à Macon envisage de devenir mécanicien poids lourd militaire :

"Déjà ça peut m'apporter des bases comme ça au moins si je rejoins une école militaire après j'aurais déjà les bases, donc je commencerais pas tout en bas de l'échelon. Et ici, ça pourrait peut être aussi m'apprendre des choses pour l'avenir. J'ai déjà réfléchi, je finirai mon bac pro. Après, je le ferai un an CP conducteur poids lourds et après, je m'engagerai dans l'armée pour cinq ans".

Après ce séjour ces jeunes devront faire 12 jours d'une mission d'intérêt général pour valider leur parcours.