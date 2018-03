Le Service militaire volontaire peut-il être un exemple pour imaginer le futur "Service national universel" voulu par Emmanuel Macron ? Deux sénateurs du Grand Est planchent sur la question, et ont visité lundi le 1er régiment du SMV de Montigny-les-Metz.

Moselle, France

A quoi ressemblera le futur service national universel, promis par Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle ? Le chef de l'Etat attend pour le 30 avril les conclusions d'un groupe d'étude sur ce sujet. Dans le même temps, le Sénat a demandé à Jean-Marc Todeschini et Jean-Marie Bockel de mener la réflexion. Le Mosellan et l'Alsacien ont en commun d'avoir occupé le poste de secrétaire d'Etat aux anciens combattants, auprès du ministre de la Défense.

Un travail qui les a mené, lundi, au 1er Régiment du Service Militaire Volontaire de Montigny-les-Metz.

On est venu voir comment le SMV pouvait s'articuler avec le service national universel, mais sans en prendre la place. (Jean-Marc Todeschini, sénateur PS de Moselle)

Guidés par le responsable du SMV, le Lieutenant-Colonel Dugast, les élus ont déjeuné avec les jeunes volontaires, avant une présentation et une visite du quartier Colin dans lequel est installé le premier régiment de ce genre, inauguré en 2015 par François Hollande, alors accompagné de Jean-Marc Todeschini.

Le SMV de Montigny-les-Metz a accueilli près de 850 jeunes depuis trois ans © Radio France - Clément Lhuillier

Si le SMV, comme son nom l'indique, est déstiné à des jeunes volontaires, le SNU sera obligatoire et s'adressera à toute une tranche d'âge, soit environ 600.000 jeunes par an. Des dispositifs aux applications et aux objectifs différents, mais qui pourraient se montrer complémentaires selon les sénateurs.

Il y a sans doute de bonnes idées à prendre chez nous, des choses que nous faisons bien. Nous croyons en ce que nous faisons avec les jeunes, pour preuves les résultats que nous obtenons depuis trois ans. (Lieutenant-Colonel Dugast)

Quelles seraient ces bonnes idées ? La vie en communauté, en internat, par exemple, vantée par les officiers pour qui "vivre ensemble est capital pour accepter l'autre". Un point approuvé par Jean-Marc Todeschini pour qui le SNU manquerait ses objectifs, s'il ne faisait que "mettre bout à bout des journées ou des semaines". Quand à la question du coût d'un tel projet, _"l'armée n'a pas les moyens de l'assurer seul, il s'agira donc d'un dispositif interministériel". _La réussite du SMV peut aussi largement inspirer ceux qui sont chargés d'imaginer le futur service national : 850 jeunes ont été accueillis à Montigny-les-Metz depuis trois ans, avec un impressionnant taux d'insertion dans le monde professionnel de 74%.