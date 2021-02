Des jeunes découvrent le métier de pompier grâce au service national universel

Découvrir le fonctionnement et le matériel d'une ambulance, faire un bilan de santé ou prendre la tension d'une personne : en cinq jours, les jeunes volontaires du service universel ont beaucoup appris.

Découvrir toutes les facettes de l'engagement

"On a découvert beaucoup de techniques qu'utilisent les sapeurs-pompiers au quotidien, explique Dylan. On touche à tout, on a même fait des exercices incendie. Ça nous permet de découvrir toutes les facettes du métier". Le jeune de 17 ans avait déjà dans un coin de sa tête l'idée de devenir plus tard pompier volontaire, ce stage l'a conforté dans ce choix.

Reportage avec les jeunes du service universel qui se forment chez les pompiers de Haute-Vienne Copier

8 pompiers sur 10 sont des volontaires en Haute-Vienne

Le lieutenant qui encadre ces jeunes est impressionné par leur sérieux: "Ils sont déjà bien captivés et motivés. Tout le matériel qu'ils découvrent, ils ont pas mal d'acquis... C'est intéressant !" Le but du service universel est d'ouvrir ces jeunes à l'engagement citoyen, mais aussi, si possible, de créer des vocations. En Haute-Vienne, sur 1000 pompiers, 800 sont volontaires.

Ce genre d'actions est donc essentiel pour le lieutenant Léonet, en charge du développement du volontariat dans le département. "Ça permet pour nous de faire la promotion du volontariat, qui représente la majorité des sapeurs-pompiers".

Pas facile de trouver des nouvelles recrues explique le lieutenant Léonet Copier

Le pompier, qui est aussi en charge du centre de secours de Moutiers, connait bien les difficultés de recrutement en milieu rural. "Si on peut se dire à la fin de la semaine, ou dans les prochains mois, que ces gens ont envie de contracter un engagement chez nous, c'est déjà gagné !"

La campagne d'inscription au Service national universel 2021 est ouverte

Au total, en Haute-Vienne, 42 jeunes effectuent en ce moment leur service universel, chez les pompiers, mais aussi les gendarmes, l'armée ou auprès d'associations. Inscrits en 2020, leurs stages ont été retardés en raison de la pandémie. Pour la session 2021, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 21 avril. Seules conditions : être âgé de 15 à 17 ans et être motivé.