Service public : quatre trésoreries de Dordogne vont fermer à la fin de l'année

Il y avait 54 trésoreries en Dordogne en l'an 2000, en janvier prochain, il n'y en aura plus de sept. Les finances publiques de Dordogne annoncent la fermeture de quatre trésoreries d'ici quelques jours. Les antennes de Lalinde, La Force, Montpon-Ménestérol et de Saint-Aulaye vont fermer au public le 19 décembre prochain. Les employés continueront de travailler sur place jusqu'au 31 décembre.

Le service reste assuré selon les finances publiques

Les habitants de ces quatre communes et des alentours devront s'adresser aux services de gestion de Bergerac ou de Ribérac ou bien dans les maisons France Service les plus proches de leur domicile. Pour le directeur des finances publiques de Dordogne, Didier Biancini, le service reste assuré pour les usagers "avec ce nouveau réseau de proximité, on a augmenté nos points de contacts avec le public [...] avec les Maisons France Service et les bureaux de tabac".

Ces fermetures sont en revanche mal vécues par certains maires comme pour la première élue de Montpon-Ménestérol "je suis un petit peu inquiète et très triste. C'est bien dommage car on avait des interlocuteurs ici avec qui on travaillait au quotidien en toute confiance [...] et pour les habitants, cela va être plus compliqué pour eux. C'est une perte de proximité du service public et un désengagement de l'Etat".

Une réorganisation terminée l'an prochain

A terme, il y aura cinq centres de gestions à Périgueux, Bergerac, Sarlat et Ribérac et deux centres supplémentaires spécialisés pour la gestion des hôpitaux à Périgueux et des EHPAD à Boulazac. Il y aura également 35 maisons France Service qui peuvent recevoir les usagers et les aider dans leurs démarches avec les finances publiques.