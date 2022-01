Services fermés ou qui tournent au ralenti, les collectivités face aux absences dues au Covid

Vitry-sur-Seine, la plus grosse commune du Val-de-Marne, compte 2.400 agents municipaux. Un peu plus de 10% sont actuellement absents en raison du Covid, selon le maire, Pierre Bell-Loch, qui égrène ainsi les difficultés rencontrées : "On a des soucis à l'accueil et au standard de l'hôtel de ville, sur la voirie et dans les service espaces verts. Il y a même une école où sur six agents, on compte six positifs. Il s'agit de personnes qui font le nettoyage. Là on est en difficulté puisque le protocole nous oblige à désinfecter les écoles plusieurs fois dans la journée". Une difficulté que l'élu contourne en redéployant les effectifs affectés à d'autres établissements.

Sa police municipale, d'ordinaire forte de plusieurs dizaines d'agents, n'est pas épargnée : "Là où on pouvait avoir des rondes régulières, soit elles n'existent plus, soit elles sont fortement diminuées. On a tout de même des ASVP, communément appelés pervenches, qui mettent les amendes pour le stationnement mais on n'a plus de police pour intervenir lorsqu'on a des soucis". Pierre Bell-Loch explique avoir parfois recours, pour certaines missions, à des prestataires extérieurs. Une solution qui a évidemment un coût pour la commune.

Ramassages scolaires supprimés

Au nord de Paris, Villetaneuse compte dix fois moins de personnel municipal. Mais les problèmes sont les mêmes. Les absences pour cause de cas positifs ou de cas contacts atteignent même les 20%, au point que la directrice générale des services, Valérie Birgi, a dû procéder à des réorganisations : "La semaine dernière, on a été obligé de fermer un service pour les retraités. Depuis lundi, on a 18 absences parmi les animateurs. On a été obligé d'envoyer un message aux parents pour que ceux qui pouvaient garder leurs enfants chez eux ce mercredi le fassent, et ce afin que nous puissions respecter les règles d'encadrement des enfants imposées par la loi".

Plusieurs chauffeurs de cars manquent aussi à l'appel, certains ramassages scolaires ne sont plus assurés. "C'est très compliqué pour tout le monde, mais pour nos petites communes particulièrement, constate la DGS de Villetaneuse. On fait tout pour essayer de limiter au maximum la contagion, on favorise par exemple le télétravail pour les collègues qui prennent les transports en commun. On essaie de protéger les agents tout en maintenant un service public de qualité, mais c'est vraiment complexe".