Corse, France

La disparition des services publics de proximité reste une problématique plus que jamais d'actualité. Dernier fait en date : la fermeture de la perception du Trésor Public du village de Piana, sur la côte ouest de l'île.

Pour contrer cette décision de la direction générale des finances publiques, les élus souhaitent monter au créneau. Récemment, une motion a été adoptée à l'unanimité par l'association des maires de Corse-du-Sud. Ces derniers déplorent la "politique d'allègement des effectifs de certains services des finances publiques". Ils contestent également le projet de transfert sur le continent du service des produits divers, c'est-à-dire celui dédié aux recouvrements de la taxe d'aménagement et des recettes patrimoniales des collectivités locales.

Le village de Piana, sur la côte ouest de l'île, compte près de 400 habitants. © Maxppp -

A cela, s'ajoute la récente fermeture de la perception de Piana. Pour Aline Castellani, maire de cette commune de 400 habitants, "le choix des pouvoirs publics est plus que regrettable". Désormais, les administrés du canton doivent se rendre à la perception de Vico pour régler leurs formalités en matière d'impôts. Soit près d'une heure de trajet en voiture.

Aline Castellani, maire de Piana (Corse-du-Sud) Copier

"Les gens ont un sentiment d'injustice, confie l'édile. Les personnes âgées sont les premières touchées par ce phénomène de disparition des services publics de proximité. Tout cela est contraire à ce que dit le gouvernement, à savoir qu'il maintiendra les services publics à un temps de trajet inférieur à vingt minutes. Pour nos territoires ruraux de Corse, ces promesses ne sont pas respectées. J'ai fait part au directeur régional des finances publiques de mon opposition à la fermeture de la perception de Piana. Mais aujourd'hui, je suis surtout étonnée de ne pas avoir entendu les syndicats s'exprimer à ce sujet."

Une nouvelle fermeture de perception du Trésor Public qui a un écho particulier au regard de l'actualité politique. Pour Joselyne Mattei-Fazi, le présidente de l'association des maires de Corse-du-Sud, "il s'agit là d'économies de bouts de chandelles".

Joselyne Mattei-Fazi, présidente de l'association des maires de Corse-du-Sud Copier

"Nous sommes en ce moment dans une discussion importante avec Paris sur la problématique de l'insularité et les spécificités de la Corse, poursuit la représentante des élus sudistes. Et pendant ce temps-là, on enlève des agents dans nos services publics et on crée sûrement des postes ailleurs sur le continent. Nous voulons dire notre désaccord et affirmer que nous serons solidaires avec les agents et les syndicats des finances publiques. L'association des maires existe aussi pour défendre nos biens communs qui font vivre le rural."