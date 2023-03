Services publics, transports, écoles : à Pleine-Fougères, le quotidien d'une commune rurale en Ille-et-Vilaine

France Bleu Armorique a déposé ses valises à Pleine-Fougères ce jeudi, à la découverte de cette commune rurale de 2.000 habitants, dans le "Far Est" comme aime le dire son maire. "On est au bout du bout, explique Louis Thébault. Au bout de la Bretagne, au bout de l'Ille-et-Vilaine, au bout de l'arrondissement de Saint-Malo, au cœur de la baie du Mont-Saint-Michel."

ⓘ Publicité

Et Pleine-Fougères est une commune rurale dynamique, souligne l'élu : "Nous avons une zone économique, une activité touristique importante. Nous avons à peu près une quarantaine d'hébergements touristiques, des services pour les jeunes, les anciens, etc. Nous sommes tournés vers la Bretagne et vers le monde !" La commune d'Ille-et-Vilaine a obtenu il y a deux ans le label "petites villes de demain", mis en place par l'État, "ce qui nous permet de travailler sur les commerces, l'industrie, l'urbanisme, etc. Et qui nous apporte quelques aides".

De nombreux services publics

Le maire de Pleine-Fougères œuvre pour proposer de nombreux services publics dans sa commune. "Il y a cinq ans, nous avons ouvert une maison France Services, c'était une des premières en Bretagne, se félicite Louis Thébault. Aujourd'hui, 20 services administratifs sont présents en permanence dans la petite commune : les impôts, la CAF ou encore l'Assurance maladie. "Et c'est tout récent, la possibilité de faire les pièces d'identité directement sur notre commune, complète l'élu. Tous ces services permettent aux gens de ne pas avoir à faire 50-60 km pour avoir ces renseignements."

À l'école privée Sainte-Marie, 35% des enfants viennent des communes environnantes. Pour aider les parents, la municipalité a mis en place un service de garderie. "Les petites écoles dynamisent un bourg, font venir les parents qui vont ensuite dans les petits commerces", souligne la directrice de l'établissement, Maryline Trécan.

L'ADMR, le réseau associatif d'aide à la personne, a également une antenne à Pleine-Fougères. "Au cours de l'année 2022, il y a eu 190 bénéficiaires" dans la commune, souligne son vice-président, Jean-Claude Cossé, qui peut compter sur 27 salariés et six bénévoles. Si à Pleine-Fougères, il n'y a pas pour l'instant de problème de recrutement, "ça peut basculer très vite en raison d'un congé maladie ou maternité". Il est compliqué de trouver du personnel formé : "Le métier est difficile, les horaires sont compliqués, on travaille un week-end sur deux, il faut s'adapter aux changements de planning, aux personnes âgées."

La mobilité, un enjeu majeur en zone rurale

En zone rurale, la voiture reste le moyen de transport privilégié pour aller au travail notamment. Mais la région, en charge des mobilités, souhaite inverser la tendance. "On agit au quotidien pour améliorer tout ça, explique Michaël Quernez, vice-président au Conseil régional en charges des mobilités. Il y a 124 gares en Bretagne, c'est une des régions de France où l'accès au train est le plus facile."

Selon l'élu, près de 1.000 communes, sur les 1.200 que compte la Bretagne, "vous avez la possibilité d'emprunter le car, soit par le transport scolaire, soit par le réseau Breizh Go". Et de nouvelles lignes voient le jour : "Nous venons d'en créer une, la 12, entre Plélan-le-Grand et Redon. C'est un million d'euros de dépenses de fonctionnement en plus par an pour le Conseil régional de Bretagne."

Cinq lignes de car ont également été renforcées, "ce qui doit nous permettre de faire en sorte que les habitants puissent emprunter le car et le bus au quotidien et les résultats sont très bons", se félicite Michaël Quernez. La Bretagne est attractive, on gagne des habitants, mais il y a des choix de vie qui sont différents. Habiter une petite commune, c'est un choix de vie, mais on doit faire en sorte que les services publics soient présents."