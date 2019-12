Sabine Comès, graphiste, propose depuis huit ans des calendriers en breton et en français afin de diffuser la culture et la langue bretonne dans les foyers.

Ses calendriers en breton et en français séduisent de plus en plus les pompiers

Région Bretagne, France

Depuis quelques semaines vous voyez défiler à votre porte, pompiers, facteurs et éboueurs. La tradition des étrennes et la vente des calendriers qui va avec à encore de belles années devant elle. Depuis près de 10 ans, Sabine Comès, graphiste naviguant entre Rennes et Nantes propose aux pompiers des calendriers personnalisés.

Le premier calendrier 100% bilingue en 2015

"J'ai commencé avec un ami pompier à Rennes pour la création du calendrier de l'amicale des sapeurs-pompiers. Un lien s'est tissé et chaque année il y a une eu une proposition différente : dessin d'enfants, photos de nature, dessins artistiques, photos décalées. En 2011, je lui ai proposé d'introduire du breton. On a commencé par les titres et les mois et dès 2015, le calendrier est devenu 100% bilingue."

Au-delà de sa touche artistique et créative, c'est l'originalité du projet de Sabine Comès, proposer des calendriers en breton et en français afin de diffuser la langue bretonne dans les foyers. "Ce qui me plait c'est de proposer des prénoms bretons pour chaque jour de l'année. Si ça peut donner envie aux jeunes parents de piocher dans un de ces prénoms pour leur enfant alors c'est gagné. Tout ce qui est écrit, jusqu'au consignes de sécurité, est validé par l'office public de la langue bretonne."

Des calendriers écolos

Pour 2020, le calendrier des pompiers de Rennes proposera des dessins. - DR

La proposition de Sabine séduit de plus en plus d'amicales de pompiers de la région. En 2019, six d'entre elles dont Plouan, Val d'Anast, Bécherel ou Guipry-Messac ont adhéré à ce projet. "Au total je travaille avec une vingtaine d'amicales et j'espère réussir un jour à toutes les convaincre. Chaque année je propose trois modèles différents qu'elles peuvent personnaliser avec leurs photos ou leurs textes."

Les calendriers de Sabine Comès sont 100% bretons puisqu'ils sont édités à Châteaubourg près de Rennes dans une entreprise respectueuse de l'environnement. Les calendriers sont imprimés en papier glacé recyclé et avec des encres écologiques.