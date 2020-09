Ses planchers menacent de s’effondrer, la mairie de Megève va fermer pour au moins deux ans

À Megève (Haute-Savoie), la mairie va devoir être évacuée. Les planchers de ce bâtiment construit en 1906 menacent de s’effondrer. D’importants travaux de rénovation vont être entrepris. Ils devraient durer entre deux et trois ans.

Au troisième étage de la mairie de Megève, l’usure du temps est visible. "En dessous des plinthes, il y a facilement deux à trois centimètres de vide." Laurent Socquet, maire adjoint, explique pourquoi le bâtiment construit en 1906 est devenu inhabitable. "La charpente en bois appuie sur les planchers qui s’affaissent." À tel point que certaines armoires penchent et que plusieurs agents municipaux, dont les chaises de bureau n’étaient plus stables sur le plancher gondolé, souffrent de mal de dos.

Les planchers de la mairie de Megève s'effondre. "Il y a ente deux et trois centimètres de vide", indique Laurent Socquet, adjoint au maire. © Radio France - Richard Vivion

Evacuation

Si la situation dure depuis plusieurs années (des travaux de renforcement ont été effectués), elle est aujourd’hui devenue trop inquiétante et la préfecture de la Haute-Savoie a demandé l’évacuation de la mairie. D’ici fin novembre, les élus et les vingt-sept agents municipaux auront déménagé et intégrer des préfabriqués installés sur l’un des parkings de la commune.

2 à 3 ans de travaux

La mairie de Megève s’apprête à connaître une longue période de travaux. "On l’évalue à deux ou trois ans", confie Sylvie Debiève, la directrice des services techniques. "C’est un bâtiment classé, il va falloir procéder à de nombreuses études." La façade extérieure n’est pas concernée mais tout l’intérieur de l’édifice va devoir être rénové. "L’idée est de conserver les quatre murs et de recréer des dalles et tout réaménager", indique Laurent Socquet.

C'est un bâtiment historique et emblématique de Mègeve (...) l'aspect extérieur ne va pas changer mais le chantier intérieur va être long." - Sylvie Debiève, directrice des services techniques de Megève

