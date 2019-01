Issoire : les proches du jeune homme poignardé il y a un an et demi à Clermont-Ferrand lui rendent hommage ce samedi

Issoire, France

Ce sera la dernière journée culturelle en hommage à Aurélien ce samedi. Après un premier rassemblement à Clermont-Ferrand, les proches d'Aurélien rendent une nouvelle fois hommage à ce jeune homme de 21 ans tué à coups de couteau lors d'une soirée dans un appartement à Clermont-Ferrand, cette fois-ci à Issoire dans sa ville natale. Un événement placé sous le signe de la culture, afin de représenter le plus fidèlement ce qu'était Aurélien. "On pense que c'est autour de l'art qu'on peut s'unir le plus facilement" estime Timmy, un des organisateurs de l'événement et fidèle ami du jeune homme.

Ses amis organisent un concert en son hommage

Au programme donc, une exposition de différentes illustrations et peintures d'Aurélien et de ses amis. "On a retrouvé tout cela. Moi j'ai déjàé dessiné avec lui. Pour moi, pour la famille, ça semblait important de le montrer afin d'indiquer à quel point il aimait ce monde là précise Timmy, artiste et ami proche d'Aurélien.

"Y'a un bel esprit de fraternité et de solidarité" - Timmy, ami d'Aurélien

La famille sera présente évidemment. C'est le père d'Aurélien, Alain, qui s'est occupé de réserver la maison des associations d'Issoire pour cet événement. "C'est essentiel pour eux comme ils sont essentiels pour nous" estime Timmy.

Toujours aucune nouvelles de l'enquête

Le meurtrier présumé du jeune homme se serait enfui en Turquie, juste après l'homicide. Et depuis, l'enquête n'avance pas selon les proches de la victime. "On n'a peu de nouvelles, souligne Timmy. On ne perd pas espoir, mais comme beaucoup d'affaires, après un an et demi, cela tourne dans le vide."

Le ZGA, Zoub Graffiti Artist, c'est le nom de cette manifestation à la maison des associations, place du Palais dans le centre-ville d'Issoire. L'entrée est à prix libre. Dès 14h, les portes seront ouvertes pour l'exposition de ses œuvres et celles de ses amis ainsi qu'un concert à 18h avec des reprises acoustiques du Poulet Crew, un groupe constitué de ses amis.