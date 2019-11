Séisme : près de 200 sinistrés ont passé la nuit dans des gymnases au Teil

La préfecture de l'Ardèche s'engage à trouver des solutions provisoires de relogement plus confortables dès ce mardi soir.

Le Teil, France

Après le violent tremblement de terre qui a provoqué de gros dégâts ce lundi 11 novembre au Teil en Ardèche, près de 200 habitants ont passé la nuit dans les trois gymnases ouverts pour les accueillir. La protection civile et la Croix-rouge ont accueilli les sinistrés, une cellule psychologique était en place. Des lits pico avaient été installés. Mais la nuit a été difficile pour les Teillois qui ont dû quitter des logements trop endommagés pour rester à l'intérieur.

Nordine par exemple a passé la nuit au gymnase Pierre de Coubertin. "On avait des lits, des couvertures, des boissons. Mais ça n'a pas été agréable. Le chauffage s'est coupé pendant la nuit. Il a fait un peu froid. Et surtout, on attend le maire pour voir comment ça va se passer maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire ? Où vivre maintenant ?".

Une réunion de crise va se tenir ce matin entre la ville et les services de l'Etat. La préfecture va activer le plan hivernal prévu pour les SDF afin de pouvoir offrir dès ce mardi soir des relogements d'urgence plus confortables et sur la durée.