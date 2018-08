Sète, France

Quand on demande à Josy depuis quand elle travaille aux halles de Sète (Hérault), pas facile pour elle de donner une date précise : "Je ne m'en rappelle plus, cela fait tellement longtemps que je suis là. Pour ainsi dire, je suis née là-dedans. Pendant les week-ends et les vacances je venais aider ma maman." Depuis tout ce temps, la commerçante bientôt âgée de 75 ans ne se lasse absolument pas. "Je me régale ici. Je connais beaucoup de monde, j'ai une bonne clientèle, qui est fidèle en plus. Même les petits-enfants de mes clients viennent me voir, certains viennent de Paris et disent : 'On va chez Josy'."

Une figure emblématique de Sète

Une fidélité sans faille dont fait preuve Pierre, proviseur à le retraite depuis deux ans. "Quand on vient ici, on a l'impression d'être connu et accueilli. Sa maison devient la nôtre. Josy c'est ma base !" Francis, originaire du sud de la Drôme, passe tous les ans par Sète, et obligatoirement "Chez la Marseillaise" : "On n'est jamais déçu quand on mange donc on revient toujours !"

Après presque toute une vie passé dans l'étal, la vendeuse de coquillages va devoir prendre sa retraite. Elle va laisser les rênes de "Chez la Marseillaise" à Vanessa, qui l'accompagne depuis début juillet. "C'est une institution, cela existe depuis des générations. C'est un honneur de le reprendre et c'est aussi un gros challenge !"

Vanessa a également pu faire connaissance avec "le personnage" Josy : "Elle dit ce qu'elle pense, elle est vraie, drôle. Elle est aimée par tous ses clients. Tout le monde la connaît !" Et ses voisins d'étal la connaissent forcément aussi : "C'est une figure emblématique de Séte, selon Jacky, boucher bio aux Halles. Surtout pour son franc-parler", rajoute-il. "Le fait qu'elle parte, c'est une page qui se tourne car c'est la plus ancienne des halles".

"Josy, c'est la plus ancienne des Halles. C'est une page qui se tourne" - Jacky, le boucher

La futur retraitée avoue ne pas savoir comment elle va occuper ses journées. Mais elle est sûre d'une chose : "Je reviendrai aux Halles. Pour aider un petit peu Vanessa quand elle a besoin, aussi pour blaguer avec les copines commerçantes et boire un café avec elles. Mais je vais essayer de rester à la maison aussi. J'y suis jamais restée finalement."