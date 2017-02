Sète se lance dans des gros travaux pour sécuriser son approvisionnement en eau

La ville de Sète lance à partir de ce lundi de gros travaux pour réhabiliter la conduite d'eau d'Issanka. Le chantier va durer jusqu'à la mi juillet.

Le chantier qui démarre ce lundi concerne la conduite d'eau d'Issanka qui assure une partie de l'approvisionnement en eau potable de Sète. L'autre partie étant assurée par le Syndicat du Bas Languedoc.

Cette canalisation de 9 km part de la source d'Issanka, située à Balaruc-le-Vieux et va jusqu'à Sète. Construite à la fin du 19e siècle, elle présente aujourd'hui des signes de faiblesse. Des fuites importantes ont été détectées sur le tronçon situé entre le pont de l'ancienne voie ferrée à Issanka et le rond point au croisement de la D2. Entre 40 et 50 m3 d'eau par heure sont gaspillés. Il fallait donc intervenir pour sécuriser l'alimentation en eau de la ville. Les travaux auront lieu sur ce tronçon de 500 m situé à Balaruc-le-Vieux .

Le chantier va s'étaler jusqu'à mi juillet

"On va poser dans un premier temps un "by-pas", une canalisation parallèle à la conduite principale pour pouvoir continuer à alimenter la ville de Sète en eau. On va ensuite retirer les racines, nettoyer la canalisation et installer un tuyau plus imperméable à l'intérieur"

Les racines ont envahi la canalisation - Ville de Sète

Après le nettoyage de la canalisation , une coque en fibre de verre va prendre place à l'intérieur de la conduite d'origine pour assurer l'étanchéité. Un coulis de ciment sera ensuite injecté pour terminer l'opération. La remise en route définitive de l'aqueduc est prévu pour la mi juillet.

L'Agence de l'eau participe pour moitié au financement de ce chantier estimé à un peu plus d'un million d'euros.