Sète sélectionne 350 habitants pour préparer une expo sur les 350 ans de la ville

La Ville de Sète fêtera le 30 septembre 2023 ses 350 ans, avec l’anniversaire de l’arrêt du Conseil du Roi. Dans cette perspective, les Archives municipales de Sète proposent de préparer une exposition intitulée "350". Il s’agit de faire appel aux Sétoises et Sétois, aussi bien d’origine que d’adoption, de différents âges et de tous les quartiers, et d’en sélectionner 350.

Chaque participant choisira, dans le fonds des archives municipales, un document qui résonne par rapport à sa propre histoire. Le résultat aboutissant à un recueil de 350 documents (délibérations, actes d’état civil, dossier de naturalisation, courriers, photographies, extraits de presse, plans, cartes, affiches, etc.) représentant 350 histoires individuelles racontant elles-mêmes 350 ans d’histoire de la ville de Sète et de sa communauté d’habitants.

Comment faire partie des 350 habitants ?