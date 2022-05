À Sète, un exercice au large pour s'entraîner en cas de pollution maritime

C'est un risque qui existe en Méditerranée : celui d'un accident pétrolier et d'une marée noire. Pour se préparer au mieux, les autorités organisent, ces mardi 24 et mercredi 25 mai, un exercice d'entraînement au large de Sète.

Si vous passez dans le secteur de Sète ces mardi et mercredi et que vous apercevez des navires et des avions au large, n'ayez aucune inquiétude : il s'agit d'un exercice d'entraînement en cas de pollution ou de marée noire en Méditerranée. Une opération baptisée LIONPOL 2022.

Le scénario choisi prévoit une collision au large de Sète. Un pétrolier parti de Barcelone en Espagne, en direction de Marseille, percute un conteneur à la dérive ce qui perfore sa cuve et laisse se déverser près de 300 mètres cubes de fuel lourd. Le littoral et l'étang de Thau sont alors directement menacés de pollution.

Au plus près d'une situation réelle

Tout est imaginé pour se calquer au mieux sur une situation réelle pour améliorer les techniques d'intervention et former les agents amenés à intervenir. Le niveau d'alerte maximal du plan ORSEC (Organisation de la réponse de la sécurité civile) est alors décrété. Huit navires et deux avions de surveillance sont mobilisés pour remorquer le bateau accidenté, sauver l'équipage et quadriller le terrain pour éviter que les hydrocarbures se dispersent. Des déchets qui doivent être ramenés à terre pour être traités. Le dernier exercice de ce type, dans l'Hérault, remonte à 2015.