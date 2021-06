Une vraie semaine de répit à Sète pour des personnes en grande précarité

C'est une vraie semaine de répit pour 400 personnes en situation de grande précarité venues de toutes la France. À Sète, depuis lundi 14 juin, elles sont accueillies par la Fondation Abbé Pierre, au centre du Lazaret jusqu'à vendredi. Visite de musées et des parcs ostréicoles, sports nautiques, farniente ou bien tournois. Le foot pour les plus jeunes et la pétanque pour leurs aînés. Et pour compléter, il y a les repas partagés et le soirées à thèmes.

La pétanque, activité n°1

C'est le concours de boules qui a le plus grand succès chaque matin : 160 joueurs répartis sur une bonne vingtaine de terrains. Sur l'un d'eux une doublette féminine "et a priori, les femmes gagnent ! " se réjouit sans retenue Audrey, 38 ans. Originaire de Cavaillon (84), elle a payé 70 euros pour les cinq jours. "Franchement, c'est génial. Moi, ça faisait plus de six que j'avais pas pris de vacances, ça me fait souffler, ca m'aère l'esprit, et ça me fait penser à autre chose qu'aux problèmes de tous les jours".

Premières vacances à 52 ans

Sa partenaire Rosita est véritablement aux anges, d'autant qu'elles viennent de remporter haut la main leur partie. Elle vient d'Angoulême (16), 52 ans, "c'est la première fois que je vais en vacances. C'est un autre monde, c'est joli où on est et puis c'est convivial, on peut parler avec les uns, les autres. On apprend à se découvrir. Moi, je dis que c'est super qu'on nous accueille comme ça en fait".

"En une semaine on n'oublie pas tout mais poser ses valises à l'entrée du Lazaret, les choses compliquées, on sent qu'il n'y a pas de stress. Les gens sont là et vivent le moment donc c'est super important. Vraiment."- (Sylvie Chamvoux, Fondation Abbé Pierre Occitanie)

"C'est vrai que ça fait du bien !"- Audrey Copier

Aucun doute, ces vacances font un bien fou, surtout après un an d'isolement en raison de la crise sanitaire. "On a tous été un peu privés de ces moments de joies, de rencontres, et c'est sans doute encore plus vrai pour des personnes qui sont en situation de galère tout au long de l'année. Quand on retire les masques, on voit les sourires sur tous les visages de toutes les personnes qu'on rencontre. C'est vraiment un grand moment de bonheur partagé" témoigne Patrick Chassignet, de la Fondation Abbé Pierre.

"Ces vacances, ça nous fait comprendre qu'on est vivant et ça nous fait savoir qu'on existe aussi, qu'on n'est pas des rebus de la société"- (Audrey)

Le reste de l'année, ceux et celles qui passent cette semaine de vacances au Lazaret habitent dans des Pensions de familles ou sont sans-abris. Pour monter l'opération "Sète à toi", la Fondation Abbé Pierre s'est associée à l'association Gestare de Montpellier.