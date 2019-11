Seule une partie des élèves du Teil pourra reprendre les cours normalement lundi

Le Teil, France

Plus de 48 heures après le tremblement de terre, l'organisation de la reprise d'activité des établissements scolaires de la ville reste difficile. Les neuf écoles, les deux collèges et les deux lycées ont suspendu leur activité et les 2800 élèves sont à la maison jusqu'à lundi prochain, le 18 novembre.

Retour à la normale en vue dans la moitié des écoles et au collège public

D'après un nouveau point de situation ce mercredi, seules cinq écoles pourront reprendre les cours normalement lundi ainsi que le collège public Chamontin. Quatre écoles sont très endommagées et ne pourront pas accueillir les enfants. Il est envisagé de faire classe à la médiathèque et peut-être dans des préfabriqués qui seraient acheminés sur place.

Impossible d'accueillir les élèves dans le collège privé et deux lycées

Pour le collège et le lycée privés catholiques, où les dégâts sont importants, il est envisagé de transférer les cours au séminaire de la commune voisine de Viviers. Des navettes y achemineraient les élèves matin et soir. Pour le lycée public Xavier Mallet, impossible d'accueillir les 750 élèves lundi prochain. Il restera fermé au moins toute la semaine prochaine. Pendant combien de temps ? Où accueillir les élèves en attendant ? La région et le rectorat réfléchissent à des solutions temporaires.

Le président de région Laurent Wauquiez en visite sur place ce mercredi soir annonce le déblocage en urgence de deux millions d'euros pour la remise en état des deux lycées, ainsi que pour le CFA (centre de formation des apprentis) de Montélimar également endommagé par la secousse.