Seulement 20 jours d'école sur 42 depuis la rentrée pour les CM1 de Sainte-Anastasie

Jean-Michel Briet ne décolère pas. Depuis le mois de septembre, son fils, élève en CM1 dans l'école de Sainte-Anastasie a eu cours seulement 20 jours sur 42 avec son enseignante. En maladie depuis le 8 septembre, elle n'a été que très peu remplacée. Ce n'est que le 20 octobre qu'un remplaçant a été envoyé sur place. Pas de chance. Victime d'un accident, il est depuis lui aussi arrêté et pas remplacé. C'est donc dans les autres classes que les élèves de CM1 sont répartis en attendant. Ce qui inquiète Jean-Michel Briet : "Quand il y a eu le confinement était au CP. Il a donc déjà passé une grande partie de l'année à la maison mais nous ne sommes pas professeurs. En CE1/CE2, les enseignants nous ont dit que de manière générale, les enfants avaient du retard. La situation actuelle accentue d'autant plus leur retard, ce qui nous préoccupe, ma femme et moi."

ⓘ Publicité

Une situation qui n'est pas isolée

Philippe Maheu, le directeur académique des services de l'Education nationale est conscient du problème. Le cas de Sainte-Anastasie n'est pas isolé mais trouver des remplaçants relève actuellement de la gageure, partout en France. Il se veut toutefois rassurant :" On est sur une progression pédagogique pour des cycles de trois ans, donc CM1, CM2 et 6e, donc on a le temps de consolider les acquis. La pédagogie, c'est l'art de la répétition, les enseignants sont parfaitement rompus à prendre en compte des enfants dans des parcours d'apprentissage qui sont par définition différents." Pas de quoi rassurer Jean-Michel Briet." Tout le monde est impuissant et ce sont les enfants qui en payent les conséquences. Nous, on se refuse de mettre nos enfants dans le privé. L'école de la République doit être accessible à tous les enfants. Parfois, on doute." Renseignement pris, un nouveau remplaçant devrait arriver ce jeudi. On avait déjà dit cela aux parents la semaine dernière. Personne ne s'est présenté.