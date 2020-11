Seuls sur le sable, les yeux dans l'eau : les petits bonheurs des confinés du bord de mer

Peu de monde en ce mois de novembre sur le bord de mer, mais ceux qui sont là ont le sentiment d'être privilégiés, comme Nathalie qui a amené sa chaise pliante et son sandwich - acheté à la boulangerie pour faire marcher le commerce local - sur la plage pour profiter de sa pause du midi : "je suis thérapeute et là je fais ma pause. Ca me ressource parce qu'on a besoin de nature, de beauté et parce qu'on est quand même assommé par beaucoup de choses dramatiques."

Jocelyne et Jean-Claude profitent d'une vue imprenable face à la mer © Radio France - Philippe Thomas

On a eu des dauphins comme voisins dimanche

A Langrune-sur-Mer, Jocelyne et Jean-Claude ne se lassent pas de la vue de leur appartement situé face à la plage. A 71 et 72 ans, ils viennent de vendre leur maison dans l'Eure et en attendant de trouver une nouvelle maison dans le Calvados, ils profitent de leur résidence achetée voilà quinze ans sur la Côte de Nacre : "on a une vue franchement exceptionnelle, on a même et une dizaine de dauphins comme voisins dimanche" s'enthousiasme Jean-Claude. Sa femme, elle aussi a le sourire : "c'est formidable, j'aime regarder les mouettes, sentir les algues, j'aime tout sur la mer. Le panorama change tout le temps : un jour c'est bleu, le lendemain c'est turquoise. On se dit qu'on a de la chance."

Il ne manque qu'un verre en terrasse pour que le plaisir soit total ! © Radio France - Philippe Thomas

Le vent, le soleil, les mouettes et le chant des vagues, c'est merveilleux !"

Pendant que Damien court dans la limite du kilomètre autorisé, Kim enseignant en retraite, ne regrette pas d'avoir quitté la région parisienne pour Luc-sur-Mer, là où il s'est promis de s'installer à la fin de sa carrière : "c'est du bonheur pur, c'est magnifique. On est en contact avec les éléments naturels : le vent, le soleil, les mouettes et le chant des vagues, c'est merveilleux." Une vraie respiration en période de confinement. "La misère est moins pénible au soleil" chantait Charles Aznavour, le confinement est aussi moins pénible en bord de mer a-t-on envie d'ajouter !