Séverine Toussaint, une chercheuse qui a travaillé au Spaycific zoo reçoit la bourse Loréal-Unesco

France Bleu Maine : en septembre, vous avez observé les primates du Spaycific'zoo; en quoi consiste votre étude ?

Séverine Toussaint : je travaille sur l'origine des primates et l'évolution des caractères comme les ongles et le pouce opposable. Dans le cadre de mes travaux, je suis amenée à me rendre dans certains parcs zoologiques pour observer différentes espèces. En septembre, je suis allée au Spaycific'zoo, et j'ai pu notamment observer des petits marsupiaux. J'ai travaillé sur des espèces nocturnes ou crépusculaires, donc souvent il fallait que je les observe le soir. Je fais un travail sur la locomotion et je regarde comment ils positionnent leurs mains et leurs pieds sur différents types de branches. Je filme les animaux avec des petites caméras haute-fréquence pour analyser ensuite les postures. Je regarde comment ils positionnent les doigts, les ongles.

France Bleu Maine : quelles sont vos premières conclusions ?

Séverine Toussaint : je n'ai pas encore analysé toutes les vidéos, mais il semble les primates ont plus de facilités à se déplacer sur les branches fines avec des orientations obliques ou verticales. Ça permettra ensuite de mieux comprendre le comportement ds premiers primates. Tout cela s'inscrit dans mon programme de thèse et de doctorat sur trois ans. Et les résultats que j'aurai dans quelques mois vont sûrement conduire à de nouvelles questions et à de nouvelles observations possibles.

France Bleu Maine : que vous apporte la bourse Loréal-Unesco ?

Séverine Toussaint : c'est un grand honneur de recevoir cette bourse, et, au-delà de l'aspect financier (15.000 euros), c'est surtout une reconnaissance et ça peut ouvrir des portes pour la suite de mes recherches. C'et aussi un tremplin et ça valorise mon travail.

France Bleu Maine : quels sont vos conseils d'observation des primates pour les sarthois lorsqu'ils iront au Spaycific'zoo ?

Séverine Toussaint : souvent ce que je conseille, c'est de rester un petit moment devant les enclos, de se mettre dans un coin, de ne ps faire trop de bruit, et d'observer comment ils se déplacent sur les branches, écouter leurs cris. Ne pas oublier de regarder les mains et les pieds, vous verrez que si vous les comparez à d'autres espèces, vous verrez que les doigts sont longs et les ongles plats et courts par rapport à des animaux qui ont des griffes. On partage les mêmes caractères, nous sommes nous-mêmes des primates, et on partage ces caractères du pouce opposable, des longs doigts et des ongles à la place des griffes.