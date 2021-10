Sevran : journée "lycée mort" à Blaise Cendrars ce mardi pour dénoncer le manque de personnel

Parents d'élèves et professeurs organisent une journée "lycée mort" ce mardi 19 octobre au lycée Blaise Cendrars de Sevran. Ils réclament le recrutement de surveillants et d'un CPE alors que le climat dans l'établissement se dégrade avec une nouvelle bagarre qui a éclaté vendredi dernier.

Une journée "lycée mort" est organisée ce mardi 10 octobre au lycée Blaise Cendrars de Sevran (Seine-Saint-Denis). Enseignants et parents d'élèves dénoncent un manque de personnel alors que les violences augmentent dans l'établissement.

"Un climat scolaire qui se dégrade"

"Depuis le début de l'année scolaire, on constate une vraie dégradation du climat scolaire, avec des départs d'incendie dans les toilettes, des tags mais aussi des grosses bagarres qui éclatent entre les élèves", assure Clément Bernard, professeur de mathématiques et représentant du SNES-FSU 93. Vendredi dernier, une nouvelle bagarre entre élèves s'est déroulée devant l'établissement. "Un jeune a été tabassé devant l'établissement et il est entré dans le lycée pour se réfugier", assure l'enseignant.

Les représentants des professeurs avaient été reçus la semaine dernière, au rectorat pour faire entendre leurs inquiétudes et réclamer des moyens supplémentaires : "un quatrième CPE et trois assistants d'éducation", en vain, selon Clément Bernard. Aujourd'hui, le collège compte six surveillants pour 1.200 élèves. "Mais ils ne sont pas là tous les jours, donc on peut se retrouver avec deux surveillants seulement un vendredi après-midi", explique le professeur.

Profs et parents réclament des renforts

Pour se faire entendre, plusieurs enseignants se sont mis en grève ce lundi. Ce mardi, ils pourront compter sur quelques parents d'élèves qui ont décidé eux, de ne pas envoyer leur enfant en cours. C'est le cas de Stéphanie, membre de la FCPE 93, dont la fille est élève en terminale. "Il s'agit de soutenir les professeurs et leur demande pour renforcer le personnel éducatif", explique-t-elle. Les parents ont d'ailleurs adressé un courrier qui va dans ce sens au rectorat, la semaine dernière. "On pensait qu'avec 100 élèves supplémentaires inscrits cette année dans le lycée, ça se ferait naturellement mais non, toujours pas de renforts", déplore-t-elle.

Pourtant, selon cette parent d'élève, la situation s'est bien dégradée à Blaise Cendrars depuis la rentrée. "Il y a de plus en plus de cours perturbés par des élèves qui se retrouvent sans surveillance dans les couloirs et qui s'amusent par exemple à frapper aux portes. Il y a de nombreux départs de feu aussi". Le mot d'ordre, celui de ne pas envoyer les enfants au cours, a été largement relayé auprès des parents, reste à savoir combien passeront à l'action ce mardi.