Sexe : Paris, une ville de débauche ?

Coup d'un soir, expériences et pratiques sexuelles des Parisiens : l'Ifop a interrogé un échantillon de 2.007 personnes et a comparé leurs pratiques à celles de l'ensemble des Français. L'étude pour le site de rencontre CAM4, publiée mercredi, est intitulée "Paris ville lumière, ville de débauche ?"

Homosexualité, échangisme, Paris est à la fois le refuge des sexualités minoritaires et un territoire privilégié pour toutes sortes d'expériences et de pratiques sexuelles. C'est ce que révèle une étude publiée mercredi par l'Ifop pour le site de rencontre CAM4. L'institut de sondage a passé au crible la sexualité des Parisiens. Résultats : les Parisiens (43% de célibataires) ont une vie sexuelle plus libérée et plus débridée que la moyenne des Français.

Paris est un lieu d'émancipation et de liberté privilégié : Ifop

Dans la capitale,les couples sont plutôt jeunes et durent moins longtemps que dans le reste de la France. L'infidélité est une pratique plus courante, notamment pour les hommes (58% à Paris contre 48% au niveau national).

Les nombreuses rencontres et l'anonymat que permet la capitale facilitent la tâche des adeptes de l'infidélité : Ifop

Plus d’un homme sur quatre a déjà eu un rapport sexuel avec un autre homme, contre un homme sur six à l’échelle nationale. Pour les femmes, 14% des Parisiennes ont déjà couché avec une femme, contre 9% au niveau national.

Pratiques sexuelles des Parisiens - Ifop

La capitale, un refuge pour les sexualités minoritaires

Pour les homosexuels, Paris est un espace privilégié. Les Parisiens (13%) sont presque deux fois plus nombreux à se définir comme gay que l'ensemble des Français. Les hommes osent avoir des relations bisexuelles d'avantage que dans le reste du pays. Les Parisiens sont trois fois plus nombreux à s'être adonnés à l'échangisme. "La taille de la capitale permet de rester anonyme tout en affichant son identité sexuelle. Elle permet d'échapper à l'homophobie qui peut exister dans certaines villes de banlieue" indique l'Ifop.

Echangisme, triolisme, orgies : les Parisiens sont plus affranchis

Un Parisien sur six a déjà fréquenté un lieu échangiste (contre 7% en France) et 16% y ont déjà eu des rapports sexuels. Les Parisiens sont trois fois plus nombreux à avoir échangé des partenaires entre couples et 20% ont pratiqué l'amour à trois. Quant aux amateurs d'orgies, ils sont presque trois fois plus nombreux à Paris que dans le reste du pays.

Pratiques sexuelles des Parisiens. - Ifop

Les parcours sexuels des Parisiens sont plus diversifiés que ceux des autres Français

Dans la capitale on est moins monogame que dans le reste de la France. Au cours de sa vie, un Parisien aura en moyenne 19 partenaires sexuels. C'est deux fois plus que ce que l'on observe pour le reste de la population. Ils sont 9% à déclarer avoir actuellement deux partenaires en même temps et ce sont principalement les hommes (15%) et en particulier les homosexuels (20%) ou bisexuels (17%) qui pratiquent ce multi-partenariat simultané (4% chez les femmes).

Les coups d'un soir, pratique courante à Paris

Ce genre d'expérience est très fréquente et concerne 44% des Parisiens et 23% des Parisiennes qui affirment le faire régulièrement. Pour ces aventures d'un soir, 44% des hommes et 14% des femmes admettent avoir fait l'amour avec quelqu'un sans même connaitre son prénom. Cette pratique du sexe sans lendemain est analysée par l'Ifop comme "un choix de vie transgressif centré sur le plaisir et l'épanouissement sexuel plutôt que sur les contrainte du couple bourgeois."

Pratiques à risques et amour dans les lieux publics

Cela concerne principalement les jeunes. Près de la moitié des étudiants admettent avoir déjà eu un rapport sexuel après avoir consommé de la drogue. Cette pratique est deux fois plus répandue dans les catégories "pauvres" que dans les catégories "aisées" et elle atteint des sommets chez les homosexuels et les bisexuels. Un quart des jeunes de moins de 25 ans déclarent aussi avoir déjà participé à des soirées "Sexe Alcool Drogue". Les jeunes Parisiens (52% des étudiants) se livrent souvent à des ébats ou jeux sexuels dans des lieux publics. Les transports en commun séduisent 36% des étudiants.

Découvrez l'intégralité de l'Etude Ifop pour CAM4.

Elle a été réalisée auprès d'un échantillon de 2 007 personnes, représentatif de la population parisienne âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification géographique par arrondissement. L'étude a été réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 16 septembre au 3 octobre 2016 pour l'échantillon de la population parisienne.