Le sexisme au quotidien persiste, selon un rapport du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes

Le sexisme reste ancré dans le quotidien des Français au travail ou à la maison selon un rapport publié ce lundi par le le Haut conseil à l'égalité femmes-hommes. Six Françaises sur dix disent avoir subi un acte ou des propos sexistes dans la rue et les transports.

Au travail, dans les relations ou à la maison, le sexisme reste ancré dans le quotidien des Français relève ce lundi le Haut conseil à l'égalité femmes-hommes (HCE) dans un rapport*. Paru à la veille de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, le premier "Baromètre sexisme" s'inscrit dans la suite du mouvement #MeToo et sur fond de hausse du nombre de plaintes contre les violences sexuelles. Les signalements ont augmenté de 33% en 2021. Le HCE fait également des propositions pour lutter en priorité "contre l'impunité des violences sexistes et sexuelles".

Des chiffres alarmants

Le rapport du HCE met en avant des chiffres "alarmants" : six Françaises sur dix disent avoir subi un acte ou des propos sexistes dans la rue et les transports, 46% des femmes interrogées ont vécu des actes sexistes au travail, et 43% en sont victimes chez elles. Les actes jugés sexistes dans le rapport vont des remarques "comme ressort de l'humour" (que 57% des femmes disent avoir vécues) à l'écart de salaire à poste ou compétences égales.

Le HCE souligne dans son rapport que les "jeunes femmes semblent davantage exposées" ou prennent plus conscience du sujet que les générations précédentes. Par exemple, 13% des femmes interrogées indiquent avoir subi un acte sexuel imposé. Un chiffre qui s'élève à 20% chez les 18-34 ans.

Le mouvement #MeToo largement approuvé

Face à "un contexte socio-culturel général propice au sexisme" dépeint par le HCE, les mouvements de dénonciation des gestes sexistes comme #MeToo reçoivent l'approbation de la majorité de l'opinion. Deux Français sur trois se disent "en faveur de ces mouvements", et 52% des personnes interrogées les considèrent comme "nécessaires".

Toujours selon le Haut Conseil, un Français sur trois se dit désormais attentif à ne pas être sexiste dans ses actes et propos. Mais 26% des hommes interrogés font part de leur "peur d'être perçu comme sexiste" au moment d'aborder une femme. Chez les 25-34 ans, cette part s'élève à 40%.

Pour sensibiliser les Français au sexisme, le Haut conseil à l'égalité femmes-hommes appelle à lutter en priorité "contre l'impunité des violences sexistes et sexuelles" et à garantir une éducation à la vie affective et sexuelle lors du cursus scolaire, comme inscrit dans la loi depuis 2001. Quant à l'arsenal judiciaire dans la lutte contre les actes sexistes, huit Français sur dix estiment que les sanctions sont "insuffisantes ou mal appliquées", et 53% des Français "ne se sentent pas informés sur les lois et sanctions existantes pour lutter contre le sexisme"..

Les écarts salariaux continuent de se creuser

Au travail, les écarts salariaux continuent de se creuser selon le rapport. Plus d’1 femme sur 5 a déjà vécu un écart de salaire avec un collègue homme à poste égal ou compétences égales, une proportion qui s’élève à plus d’un tiers (37%) pour les cadres. 74% des Français considèrent que les femmes ne sont pas traitées comme les égales des hommes au travail. Le télétravail renforce ces tendances, puisqu’il implique davantage la charge domestique dans l’environnement professionnel. Or, encore 27% des Français considèrent comme normal que les femmes arrêtent de travailler pour s'occuper de leurs enfants. Le télétravail risque de renforcer l’éloignement des femmes de l’emploi explique le Haut conseil.

Enfin, le sexisme prospère toujours en entreprise : selon le Baromètre Sexisme, près de la moitié des Françaises (46 %) ont déjà été victimes d’actes ou de propos sexistes au travail. Les femmes renoncent aussi plus souvent à un métier ou une envie professionnelle : cela concerne 1 femme sur 4 (27%) de 25-34 ans.

Les salariées enceintes trop souvent discriminées, s'alarme la Défenseure des droits

Les salariées enceintes ou de retour de congé maternité sont encore trop souvent victimes de discrimination au travail, s'est inquiétée ce lundi la Défenseure des droits, qui publie un "guide juridique" pour rappeler aux femmes que la loi les protège. "Nous rendons encore un nombre trop important de décisions où des femmes ne sont pas embauchées en raison de leur état de grossesse, ne retrouvent pas leur poste au retour de leur congé maternité, ou dont la période d'essai est rompue car elles sont enceintes", critique dans un communiqué Claire Hédon. Sur environ 7.000 saisines reçues l'an dernier pour des cas de discrimination, 3,2% "avaient pour motif la grossesse".

"Beaucoup croient que ce type de discrimination est révolue, mais en fait il est encore très prégnant", a dit à l'AFP Mathilde Zylberberg, responsable des questions d'emploi au Défenseur des droits.

*Enquête menée par l'institut Viavoice du 2 au 16 février 2022 auprès de 3.000 Français de plus de 15 ans