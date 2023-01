Sexisme : "ça reste un sujet totalement tabou pour certains garçons" déplore une étudiante à Limoges

Le chiffre surprend autant qu'il choque depuis la publication du rapport du Haut Conseil à l'Egalité lundi : 22% des hommes de 25 à 34 ans ne voient pas de problème à ce qu'un homme gifle sa compagne. Cinq ans après le mouvement #MeToo, qui semblait pourtant avoir déclenché une prise de conscience globale face à certains comportements, il reste donc encore du chemin à faire. Un constat partagé par certains étudiants rencontrés sur le campus de la faculté des sciences et techniques de l'université de Limoges.

Carl-Gaël, étudiant en sport, déplore des stéréotypes qui persistent, avec des remarques encore trop souvent entendues. "On a des sports associés à des genres encore aujourd'hui. Par exemple, si une fille fait du rugby, on a des remarques "Pourquoi Elle ne fait pas plutôt un autre sport que jouer ?" Charlotte et Anne, qui viennent de terminer une partie de foot s'agacent de ce genre de propos, tout en affichant un certain défaitisme. "Malheureusement, ça existe toujours. Moi, je m'énerve parce que je suis un peu sanguine mais bon voilà... Il y a toujours des gens qui vont continuer."

"En 2023, c'est un peu triste de se dire que je suis pas rassurée dans les transports en commun toute seule"

Etudiante en génie biologique, Eloïse se plaint elle aussi de certains comportements pesants au quotidien. "On a des remarques, peut être pas tous les jours, mais des fois sur les vêtements, les trucs comme ça. Même dans les transports, on se fait dévisager, ce n'est pas agréable du tout." Face à ces regards insistants, la jeune fille de 18 ans baisse les yeux en général. Elle regrette que ce problème soit toujours d'actualité. "En 2023, c'est un peu triste de se dire que je suis pas rassurée dans les transports en commun toute seule."

A ses côtés, Dylan se veut optimiste. "Il y a forcément des choses à faire évoluer, mais il y a des prises de conscience... Doucement mais sûrement." Ces étudiants limougeauds se disent d'ailleurs globalement plus sensibilisés aux questions de sexisme et de harcèlement. Des réunions d'informations sont d'ailleurs parfois organisées par leurs enseignants, mais là encore le message a parfois du mal à passer, comme en témoigne Emmy, étudiante en management du sport.

"Ça reste totalement un sujet tabou"

***"*La semaine dernière, une intervenante est venue nous parler des violences sexistes et sexuelles dans le domaine du sport. La plupart des garçons, ces 3 h de cours, ça les a fait chier. Ils disaient "elle nous saoule avec ce problème". Je trouve ça un peu choquant et dommage que notamment les garçons ne se sentent pas concernés. Je pense qu'ils comprennent qu'il y a un problème, mais ça reste totalement un sujet tabou, qui peut susciter beaucoup de polémiques." Emmy reconnait qu'elle préfère ne parler de ces sujets qu'à "des personnes qui sont réceptives" pour éviter les débats stériles. Elle estime que les choses finiront par changer mais que ce combat "va durer très longtemps."

Une virulence accrue sur les réseaux sociaux

Malgré toutes ces attentions et sensibilisations visant spécifiquement les jeunes, ils se trouvent aussi pris dans une situation ambiguë, car cette génération est aussi plus active - et donc plus exposée - sur les réseaux sociaux. Laura, qui assume aujourd'hui ses rondeurs sans complexe, en a fait l'amère expérience. "Ça va trop loin. Les gens vont regarder les photos et il y a certaines photos qu'on ne pourra pas poster parce qu'on sait qu'on va être critiquées sur la façon dont on peut s'habiller, ou sur notre corps."

La jeune fille a donc longtemps pratiqué l'autocensure pour ses publications sur les réseaux sociaux, lorsqu'elle était au collège et au lycée. Aujourd'hui, elle a passé un cap et ne s'en soucie plus, grâce à un entourage solide. "Si je n'avais pas été entourée, je serais encore à me cacher" conclut-elle. D'ailleurs, aujourd'hui encore une femme sur deux (52%) renonce à s'habiller comme elle le souhaite selon le rapport publié par le Haut Conseil à d'Egalité.