Sexisme en politique : des femmes élues d'Indre-et-Loire disent stop

Décidément les violences sexistes et sexuelles traversent toutes les couches de la société. Et le milieu politique n'est évidemment pas épargné. Des élues tourangelles ont décidé de le dénoncer ouvertement. Dans un communiqué, elles font état de propos et de remarques sexistes, voire de gestes déplacés, de la part de certains de leurs collègues masculins dans le département.

Blagues dévalorisantes ou comportements paternalistes

Elles parlent notamment d'interruptions lors de prises de paroles, de blagues dévalorisantes, de comportements paternalistes, de leur parole qui n'est pas prise au sérieux. Il est par exemple question d'un conseil municipal où le maire déclare trouver agréables les conseils du mois de juillet car les femmes élues sont toutes en jupe ou en robe.

Comment peut-on se permettre de dire des choses comme ça ?

Ces femmes qui parlent font toutes partie du réseau Elues locales 37. Comme cette jeune femme par exemple, qui ne pensait pas vivre une telle déconvenue quand elle s'est récemment investie en politique dans l'est de la Touraine. "Quand on parlait de l'engagement pour les prochaines élections législatives, j'ai entendu dire de moi "ce serait bien de faire un binôme avec elle, parce que toi tu as un nom et elle, elle est très jolie sur le papier. Mais comment peut-on se permettre de dire des choses comme ça ?"

Est-ce que nous, on doit subir l'homme très tactile ?

Des histoires comme cela, Peggy Plou en a la pelle. Elle qui a un mandat au sein de la communauté de communes de Gâtine-Racan est devenue ambassadrice du réseau Elues locales en Indre-et-Loire. "Réunion classique. La main du maire qui se pose sur ma cuisse, donc je lui dis "dégage ta main". Il me répond "excuse-moi, tu sais, je suis très tactile". Mais est-ce que nous, on doit subir l'homme très tactile ?"

Peggy Plou s'est expliqué avec l'élu en question, lui a posé des limites, n'a plus jamais eu à le faire. Mais ce sont pour les autres femmes qu'elle veut maintenant s'engager. "En fait, ça nous laisse tellement sans voix quand on se prend une main au cul, quand une femme se fait tripoter les nichons, que c'est pas facile de se défendre tout de suite. Il y a des femmes qui y arrivent au bout d'un moment. Il y a d'autres femmes qui subissent et qui continuent de se plaindre. On ne peut plus accepter tout ça".

Elle appelle donc ces femmes élues à rejoindre son réseau transpartisan pour être plus armées face à ce type de comportements. Celles-ci peuvent prendre contact sur la page Facebook du réseau Elues locales 37. Pour l'instant, une soixantaine de femmes y sont inscrites.

Dans une enquête nationale du réseau Elues locales rendue publique en début du mois, 75% des femmes élues en France disent avoir déjà été confrontées à des remarques ou comportements sexistes. Une femme sur trois a déjà pensé à abandonner la politique pour cette raison.