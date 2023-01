Sexisme : "Il y a une soif d'égalité et un retour de bâtons", selon Leïla Slimani, élue à la ville de Rouen

Le 25 janvier se tient la journée de lutte contre le sexisme. Une journée organisée deux jours après la publication d'un rapport du Haut Conseil pour l'égalité entre les femmes et les hommes.

Invitée de France Bleu Normandie ce mercredi, l'adjointe au maire de Rouen en charge de l'égalité femmes hommes et la lutte contre les discriminations, se dit "peu surprise, même si l'ampleur des chiffres est inquiétante. Il y a une soif d'égalité qui grandit, des femmes qui revendiquent leurs droits de plus en plus aujourd'hui, et forcément il y a un retour de bâton. Les personnes qui sont opposées à cette égalité s'organisent et finalement radicalisent aussi leurs positions", dit Laura Slimani.

Laura Slimani s'inquiète de la "diffusion d'une culture conservatrice, assez masculiniste dans la jeune génération via des canaux qu'on a peut-être sous-estimés, les réseaux sociaux. Le rapport pointe que les 25-34 ans, c'est-à-dire les jeunes hommes, ne sont pas forcément plus ouverts que leurs aînés.

"Une association m'a dit récemment que lors des interventions en milieu scolaire, elle remarquait qu'il y avait beaucoup de jeunes hommes, de jeunes garçons qui ont des discours masculinistes très construits : le fait de ramener les femmes à une sorte de rôle traditionnel dans la cuisine, auprès des enfants, de devoir faire preuve de violence pour se faire respecter."

Selon l'élue rouennaise, il y a aussi "un refus que les femmes prennent toute leur place dans la société, et une place égale aux hommes." D'après le rapport, 37 % des femmes disent avoir subi un rapport sexuel non consenti, sous la contrainte. "C'est un chiffre qui est énorme, qui révèle aussi une prise de conscience des femmes. Elles se rendent comptent qu'elles sont victimes de viol. Elles sont d'ailleurs plus nombreuses à aller porter plainte, et aujourd'hui les tribunaux n'ont pas les moyens de répondre à cette demande.

On a une justice aujourd'hui qui condamne 1 % à peine des viols et on a des victimes qui sont laissés seuls face. À leurs souffrances face à leurs traumas. C'est extrêmement long aujourd'hui d'obtenir d'obtenir justice après un viol. Il faut des moyens."

Les féminicides, conséquences du sexisme

D'après les chiffres, les féminicides ont augmenté de 21% en 2021. "C'est ce continuum de violence, c'est l'acceptation finalement d'une atteinte à l'intégrité des femmes, à leur dignité et qui peut effectivement à la fin se terminer par des féminicides. C'est incontestable, il y a des efforts de formation et une prise de conscience plus importantes. Toutefois, la justice, mais aussi les aides sociales, que l'Etat, que les pouvoirs publics, les associations doivent avoir les moyens d'aider les femmes."

