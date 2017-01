Seydou Koné quitte le Stade Lavallois

Seydou Koné est prêté jusqu'à la fin de la saison au C.A Bastia en National.

Après Nordi Mukiélé, transféré à Montpellier, Gabriel Etinof, prêté à Belfort et César Zéoula, prêté à Créteil, c'est au tour de Seydou Koné de quitter le Stade Lavallois en ce mois de janvier.

Arrivé cet été, de Niort, Koné à participé à onze matches de Ligue 2 et à cinq matches de Coupe. Il n'a marqué qu'un seul but, en Coupe de la Ligue, face à Troyes, le but de la victoire 1/0.

Le Stade Lavallois a équilibré son effectif avec quatre départs et quatre arrivées.