"Shooting Covid" : une photographe de Mulhouse livre son regard sur la tragédie de l'épidémie

Il y a deux ans, jour pour jour, la photographe mulhousienne Catherine Kohler pointe son objectif sur Emmanuel Macron, en visite officielle au commissariat de Bourtzwiller. Pendant ce temps, un rassemblement évangélique, futur cluster, réunit des milliers de fidèles. Quelques semaines plus tard, l'épidémie de Covid-19 déferle sur la préfecture du Haut-Rhin. Voilà le point de départ de "Shooting Covid". Quelques semaines plus tard, les hôpitaux débordent, la ville est mise sous cloche et l'armée finit par installer les tentes d'un hôpital de campagne au pied du CHU. S'ensuivent de longs mois de lutte contre ce que la photographe nomme "l'ennemi invisible".

"Shooting Covid", le livre de Catherine Kohler et Laure Peinchina © Radio France - François Chagnaud

L'ouvrage est le fruit de la rencontre et du travail de Catherine Kohler, accréditée par l'agence de presse Sipa, de l'archiviste et doctorant en histoire David Bourgeois et de la journaliste et éditrice Laure Peinchina. Il retrace, à travers les clichés et les mots de la photographe mulhousienne, trois mois d'une période tragique et surréaliste qui marquera à jamais l'histoire de Mulhouse.

Un devoir de mémoire ...

Sur la couverture, deux silhouettes en combinaison intégrale blanche, masque à gaz sur le visage, désinfectent les abords du temple Saint-Etienne. Cette scène capturée le 3 avril 2020 représente une part du cauchemar que la photographe Catherine Kohler espère exorciser grâce à ce livre. "Je sentais la nécessité d'y aller, de faire des photos, d'informer et d'avoir une trace de toute cette page de l'Histoire qui était en train de s'écrire devant nos yeux. Tout le monde a gardé quelque chose en lui de traumatisant. Je pense que d'en parler tous ensemble ça nous fait juste du bien. Ce livre est un objet qui peut amener la discussion".

L'exposition aux archives municipales présente une trentaine de photos issues des trois mois de reportage de Catherine Kohler. © Radio France - François Chagnaud

Ces souvenirs sont toujours gravés dans les mémoires et la chair des Mulhousiens et des premiers visiteurs de l'exposition ayant lieu jusqu'au 31 mai 2022 aux archives municipales de Mulhouse. Une trentaine de clichés exposés et conservés par les archivistes de la ville, parmi les milliers réalisés par la photographe

Il faut qu'on s'en souvienne. Pour moi c'est un retour à la vie

Robert observe les photos de l'hôpital militaire installé mi-mars 2020 sur le parking de l'hôpital. C'est dans une de ces tentes qu'il passe 43 jours, plongé dans le coma. "Il faut qu'on s'en souvienne. Pour moi c'est un retour à la vie. Il faut que ça reste dans la mémoire. Ça va marquer ce siècle", s'émeut ce Mulhousien. Il porte encore les stigmates de sa longue hospitalisation : la cicatrice d'une trachéotomie.

Bien qu'ils aient vécu ces heures sombres, ici à Mulhouse, Marie-Claire et Jean-Marie découvrent à travers ces clichés, l'ampleur réelle du désastre. "L'immensité de l'hôpital militaire, nous ne l'avions pas vu en vrai. On a quand même quelques amis qui sont partis, tout de suite au début. On voulait garder le souvenir de cette période qu'on va mettre de côté, pour en parler un peu plus tard avec les enfants et les petits-enfants."

... cathartique

"Plus on revient sur un trauma, plus on aura de facilités à passer autre chose. Je pense qu'on en est là maintenant", analyse la journaliste et éditrice Laure Peinchina. Elle a aidé Catherine Kohler à mettre en forme ce récit, à mi-chemin entre le document historique et le journal de bord. Voire, journal intime. "Au début je me suis dit que ça devait être un devoir de mémoire, conservé, montré dans un ouvrage. Laure m'a encouragé à écrire tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai vécu. C'était en quelque sorte un journal intime auquel on raconte tout. Au bout d'un moment je me suis sentie libérée de quelque chose qui me suivait depuis un an et demi, dont j'avais du mal à me débarrasser car c'est traumatisant ce qu'on a vécu", livre-t-elle.

L'archiviste David Bourgeois et Catherine Kohler en séance de dédicace aux archives municipales de Mulhouse. © Radio France - François Chagnaud

Voir ces regards glacials à travers mon objectif, ça me glaçait sur place, j'étais pétrifiée

Habituée à photographier des évènements culturels, plutôt festifs, ce travail au coeur de la crise l'a désarçonnée. "Je sais que ça m'a beaucoup marqué. Voir ces regards glacials à travers mon objectif, ça me glaçait sur place, j'étais pétrifiée. Le fait d'écrire m'a fait énormément de bien".

"Shooting Covid", de Catherine Kohler et Laure Peinchina, Médiapop Editions, 261 p., 20€.