Short au collège : polémique à Quimper

En pleine canicule, une maman s'inquiète du code vestimentaire dans le collège de sa fille. Selon elle, les shorts sont interdits sans collants, ce qui l'inquiète avec les températures qui dépassent les 30 degrés ces derniers jours dans le Finistère.

La mère de famille a lancé le débat dans une publication Facebook. Sur le groupe "Questions/Entraide/Infos Quimper et alentours", elle demande aux parents de collégiens bretons de préciser si les jeunes filles sont autorisées à porter des shorts dans leurs établissements scolaires.

"Ce matin ma fille a mis un collant sous son short. Avec cette chaleur je trouve pas ça normal."

Sa fille de 12 ans lui affirme en effet que les shorts sont interdits sans collants dans son collège de La Tour d'Auvergne, à Quimper. Cette mère de famille bretonne s'inquiète de ces restrictions vestimentaire : "Une question pour les parents de fille au collège : ont-elles le droit de porter un short ou une jupe ? Ma fille de 12 ans qui est à la Tour d'Auvergne me dit que c'est interdit sans collant ! Donc ce matin elle a mis un collant sous son short qui arrive à mi-cuisse je précise. Avec cette chaleur je trouve pas ça normal.", peut-on lire sur son post facebook.

La question lancée sur Facebook suscite de nombreux commentaires. Le code vestimentaire n'est pas le même dans tous les établissements. - Capture d'écran

"On demande juste que les shorts ne soient pas trop moulants ou affriolants!", explique le collège

Le principal du Collège de la Tour d'Auvergne, qui a lui même tombé la cravate, explique avoir fait de la pédagogie auprès des élèves pour les astreindre à un peu plus de tenue, mais il précise que le short n'est pas interdit dans établissement. On a demandé aux élèves de ne pas avoir de trous dans les pantalons et d'avoir des tenues scolaires adaptées, affirme le CPE Thomas Le Pivel, On demande juste à ce que les shorts ne soient pas trop moulants ou affriolants, qu'ils soient adaptés".

"Avec cette chaleur là, les enfants ont besoin comme nous de se mettre à l'aise", s'agace une maman

Le message n'a pas toujours été compris. Vanessa, maman d'élève, n'est pas d'accord avec cette restriction : "Avec cette chaleur là, les enfants ont besoin comme nous de se mettre à l'aise. Je suis allée dans ce collège, et ça ne se passait pas comme ça. On est libre de s'habiller comme on veut!"

Les restrictions sont plus sévères dans d'autres établissements de la région. Au Lycée Kerustum de Quimper, le short est interdit : "on a chaud, on veut mettre autre chose que des jeans, se désole une jeune fille, ça tient hyper chaud! Et les collants ce n'est pas pratique quand il fait chaud. Je peux comprendre qu'ils interdisent les shorts ou les jupes trop courtes, mais les robes, c'est abusé!"