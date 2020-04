"Si Amazon souhaite partir, qu'elle le fasse" : Pierre Jouvet assume une "provocation"

"Une provocation, rien de plus" : Pierre Jouvet ne retire rien à ses propos polémiques lâchés sur les réseaux sociaux et qui provoquent des réactions très vives. Réagissant à un article de l'Obs relatant la décision de justice qui oblige Amazon a restreindre son activité et détaillant la colère des dirigeants du groupe américain, l'élu du nord Drôme a fait part de son sentiment mercredi soir dans un post Facebook et une publication Twitter :

Si Amazon souhaite partir qu’elle le fasse ! Nos commerçants, artisans, restaurateurs, entreprises locales ont tout ce qu’il faut et auront besoin de vous (NDLR : à l'issue de la crise)

Une sortie très commentée...

Pierre Jouvet assume ses propos "en tant que citoyen" qui n'impliquent en aucun cas la communauté de communes Porte de DromArdèche dont il est président ou le Parti Socialiste dont il est porte-parole national. Mais la provocation est très commentée sur les réseaux sociaux : beaucoup d'internautes mettant en avant le nombre de salariés du géant de la vente en ligne. Amazon emploie en France environ 10.000 personnes (titulaires et intérimaires) dont près de 900 sur sa plateforme logistique de Montélimar.

Amazon au dessus des lois ?

"Amazon ne quittera pas la France évidemment mais doit protéger ses salariés contre l'épidémie de Covid-19" dit Pierre Jouvet. "On ne peut pas, sous prétexte que ce groupe crée des emplois et qu'il a une forte de demande des consommateurs, ne jamais rien lui dire. Et il faudrait qu'au terme de la crise, la population conserve ses nouvelles habitudes de consommation en circuit court, chez les commerçants locaux".

Les six entrepôts français dont Montélimar fermés jusqu'au 20 avril

Attaqué par les syndicats au nom de la protection des salariés en pleine crise de coronavirus et condamné par le tribunal judiciaire de Nanterre mardi à "ne se limiter qu'à la commercialisation des produits essentiels", Amazon a finalement décidé de fermer ses six entrepôts en France jusqu'au lundi 20 avril inclus.