Harcèlement sexuel: "Si je le dis, qu'est-ce qui va m'arriver?"

Après l'affaire Weinstein, la parole des femmes se libère. Et pas seulement chez les actrices. Sur Twitter, le phénomène #balancetonporc prouve que le harcèlement sexuel touche beaucoup de femmes, dans tous les milieux. Témoignages à Belfort où le phénomène fait réagir aussi.

"Un barrage, ça cède d'un coup". Les mots sont de Michel Denisot il y a quelques jours. Dans un tweet, l'animateur commentait alors les nombreux témoignages d'actrices sur les faits de harcèlement, agressions sexuelles voire même de viol à l'encontre d'Harvey Weinstein, le célèbre producteur d'Hollywood. Depuis, en effet, les témoignages se sont multipliés et pas que chez les actrices. Sur twitter, une auteure canadienne a lancé le hashtag #myharveyweinstein, pour que chaque femme raconte son expérience, en partant du principe que, de nombreuses femmes ont, un jour dans leur vie, rencontré un Harvey Weinstein.

"Toutes les filles savaient qu'il ne fallait pas porter de jupes"

Un principe repris en France vendredi dernier avec le hashtag #balancetonporc, avec, là encore, un déferlement de milliers de témoignages de femmes sur des faits de harcèlements, propos sexistes ou agressions sexuelles sur leur lieu de travail ou dans leur quotidien. Des témoignages qui n'étonnent pas du tout Vanessa, une belfortaine qui a subi ce genre de faits dans son ancien travail: "J'étais souvent amenée à faire des voyages avec mon supérieur. Toutes les filles de l'équipe savaient comment il était: il y avait toujours des réflexions, des allusions à nos tenues, des regards. On avait même décidé de ne plus porter de jupes. Et à la fin, j'avais même mis un enregistreur dans la porte au cas où. On se sent très mal parce que c'est notre supérieur et on se dit qu'est-ce qui va m'arriver si je parle**?"**.

Des procédures longues et difficiles

Et c'est bien là tout le problème. Sabine Verdant est la responsable du collectif "femmes-mixité" à la CGT du Territoire de Belfort. Elle accompagne régulièrement des femmes victimes de harcèlement ou d’agressions sexuelles quand elles décident de porter plainte. Et même si elle pense que c'est la seule chose à faire, elle avoue, ce n'est pas simple: "Souvent quand les victimes viennent nous voir et qu'on lance la procédure et qu'on en parle à l'entreprise, ce sont elles qui se retrouvent licenciées. Parce que c'est difficile à prouver; c'est souvent verbal, sans témoins et donc sans preuves".

"Il faut agir sur les mentalités, sortir des stéréotypes dès l'enfance"

C'est pour aider les victimes justement que Marlène Schiappa, la secrétaire d'Etat à l'égalité hommes-femmes, vient d'annoncer un futur projet de loi contre les violences sexuelles. Il s'agira notamment de procédures de verbalisation plus simples pour qu'il y ait une réponse immédiate. Pour Me Robin, avocat à Belfort" pourquoi pas, nous verrons quand le texte sortira mais en matière de harcèlement sexuel ou d'agressions sexuelles les lois existent déjà". Et d'ajouter, tout comme Sabine Verdant d'ailleurs: "Il faut surtout agir au niveau des mentalités". Pour Sabine Verdant: "tant qu'on dira aux petits garçons qu'il faut être fort et ne pas pleurer et aux filles qu'il faut qu'elles soient de jolies princesses sages, on s'en sortira pas".